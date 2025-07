Jon Watts cambió guion de Spider-Man: Sin camino a casa inspirado por arte de fans

El director Jon Watts modificó un momento crucial del guion de Spider-Man: No Way Home o Sin camino a casa (2021) tras inspirarse en un arte conceptual creado por un fan en Reddit, según reveló recientemente en una entrevista con Collider. La decisión afectó la reaparición de las versiones de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland, un giro que sorprendió a los espectadores y generó expectación tras rumores previos. El cambio responde a la influencia inesperada de la comunidad de fans en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Watts explicó que la idea original planeaba revelar a Maguire y Garfield en una azotea, tras la muerte de la tía May, con portales abiertos por Doctor Strange.

“Estábamos escribiendo el guion y trabajábamos en dónde queríamos revelar a los chicos. Siempre parecía que Peter iba a estar triste… Probablemente en algún lugar de la azotea”, detalló el director. Sin embargo, al explorar Reddit, encontró un fan art que coincidía con esa visión: un tejado triste con dos Spider-Man emergiendo de portales. Esto lo llevó a reconsiderar la secuencia. El cineasta optó por trasladar el encuentro a la casa de la abuela filipina de Ned en Queens, un cambio narrativo que consideró más fresco. “Pensé: ‘Probablemente haciendo aparecer a los dos Spider-Man en la casa de la abuela de Ned. No creo que nadie esté haciendo fan art de eso en Reddit’”, afirmó Watts.

La escena de los tres actores que generó millones de dólares

La nueva escena, donde Ned y MJ interactúan con las tres versiones de Spider-Man, marcó un giro inesperado, alejándose de la narrativa centrada en Peter. Esta decisión reforzó la trama al mostrar a los personajes fuera de su entorno habitual. Spider-Man: No Way Home recaudó 1,900 millones de dólares en taquilla internacional, según Variety, un récord post-Covid-19 superado luego por Avatar: La forma del agua (2022) con 2,300 millones.

El filme, tercera entrega de Holland en el UCM, capitalizó los rumores sobre el regreso de Maguire y Garfield, cuya participación se confirmó tras meses de especulación. Antes del estreno, fans en redes sociales como Reddit y Twitter alimentaron teorías sobre un cruce multiversal, influenciando la narrativa cultural alrededor de la película. El contexto del UCM muestra una estrategia de integrar elementos fan-made, un fenómeno creciente en la industria.

Estudios como Marvel han utilizado encuestas y redes sociales para ajustar proyectos, según un informe de The Hollywood Reporter (2024). Maguire y Garfield han expresado disposición a regresar, pero Marvel no ha confirmado nuevos proyectos con ellos. Por otro lado, Holland volverá como Spider-Man en Spider-Man: Brand New Day, programada para julio de 2026, con detalles aún bajo reserva.

La influencia de los fans no es nueva en Hollywood

Películas como Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) también ajustaron escenas basadas en retroalimentación en línea. En el caso de No Way Home, el arte de Reddit no solo inspiró a Watts, sino que reflejó la conexión entre creadores y audiencia. La escena final, con los tres Spider-Man colaborando, se convirtió en uno de los momentos más icónicos, vista más de 50 millones de veces en plataformas como YouTube.

El impacto de esta decisión resalta cómo las comunidades en línea moldean el cine moderno. Mientras Marvel planea expandir el multiverso, la colaboración con fans podría definir futuros proyectos. La próxima entrega de Holland promete continuar esta tendencia, manteniendo al personaje como un ícono global.