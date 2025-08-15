COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Jombriel, Neutro Shorty y DJ Maff encienden la escena urbana con ‘Fire’, su nuevo éxito

Jombriel lanza 'Fire', un sencillo vibrante con Neutro Shorty y DJ Maff que revoluciona la música urbana de Latinoamérica.
Jombriel, Neutro Shorty y DJ Maff encienden la escena urbana con ‘Fire’, su nuevo éxito
El tema Fire se lanzó el 14 de agosto.
Jombriel, Neutro Shorty y DJ Maff encienden la escena urbana con ‘Fire’, su nuevo éxito
El tema Fire se lanzó el 14 de agosto.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El cantante ecuatoriano Jombriel une fuerzas con el rapero venezolano Neutro Shorty y el productor DJ Maff en un sencillo que fusiona trap latino y dancehall. ‘Fire’ no solo sube como la espuma en tendencias digitales, sino que marca un hito en la carrera del artista.

El panorama musical urbano de Latinoamérica recibe un golpe de energía con el lanzamiento de Fire, un tema que combina ritmos explosivos, letras cargadas de actitud y una producción que transporta a paisajes de mar y noches infinitas. La química entre Jombriel, Neutro Shorty y DJ Maff ha dado como resultado un sencillo que promete convertirse en un himno para la llamada “Sangre Nueva” de la música urbana.

La canción mezcla el trap latino con la cadencia envolvente del dancehall, creando un ambiente hipnótico. El coro pegajoso y los versos llenos de flow conectan con la esencia fiestera y desenfadada de este género. Desde su estreno, Fire se ha posicionado como número 2 en tendencias de YouTube en Ecuador, acumulando más de 151 mil reproducciones en menos de 24 horas, una cifra que confirma su impacto.

Un sueño hecho realidad para Jombriel

El tema nació en Medellín, en el estudio de DJ Maff, mientras exploraban sonidos con un toque “bien jamaiquino”. Según cuenta Jombriel, fue allí donde improvisó la melodía principal. “Cuando terminé la canción, le dije a Maff que me imaginaba a Neutro Shorty en ella. A través de Big Soto hicimos el acercamiento y, cuando Neutro escuchó el demo, le encantó. Grabó su verso y la química fue increíble”, relató el artista.

Este lanzamiento no es solo una apuesta comercial, sino un logro personal para el cantante ecuatoriano. “Siempre soñé con grabar con Neutro Shorty, y este tema es como un sueño cumplido. Es uno de los mejores de mi álbum y le tengo mucho cariño”, afirmó.

Un videoclip que lleva el fuego a la pantalla

El proceso creativo culminó con la grabación del videoclip en Medellín, una producción que, según Jombriel, logra capturar la esencia de Fire: pasión, energía y conexión. Las imágenes trasladan al espectador a un mundo de playas, luces nocturnas y atmósferas sensuales, en sintonía con la vibra del tema.

Este sencillo forma parte de De La Suerte, el próximo álbum de Jombriel. Con él, busca consolidar su lugar en la nueva generación de artistas urbanos que están marcando tendencia en América Latina.

La proyección de la “Sangre Nueva”

La colaboración entre Ecuador y Venezuela demuestra que el talento emergente en la región no solo está listo para competir, sino también para liderar listas de reproducción y tendencias digitales. Con Fire, Jombriel reafirma que su propuesta artística tiene alcance internacional y que su nombre seguirá sonando en la industria urbana.

