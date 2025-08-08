John Mercado deja AVS Portugal y será compañero de Ángelo Preciado en Sparta Praga

John Mercado, futbolista ecuatoriano de 23 años, será nuevo jugador del Sparta Praga tras un acuerdo con AVS Futebol SAD de Portugal por 4,6 millones de dólares. El traspaso, que incluye un contrato por cuatro temporadas, busca reforzar al club checo, donde Mercado será compañero de su compatriota Ángelo Preciado.

Un traspaso de alto impacto

Mercado, quien ya se encuentra en República Checa para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al equipo en los próximos días. El acuerdo, reportado el 7 de agosto, representa un salto en la carrera del joven atacante.

En la temporada 2024-2025, Mercado disputó 36 partidos con el AVS, anotando cuatro goles y repartiendo tres asistencias, contribuyendo a que el club evitara el descenso en la Liga Portugal. Su valor de mercado, según Transfermarkt, oscila entre 2,3 y 2,9 millones de dólares, lo que convierte la operación en una ganancia significativa para el club portugués.

Trayectoria de John Mercado

John Mercado, nacido en Guayaquil el 3 de junio de 2002, comenzó su carrera en Panamá, y luego pasó Athletico Paranaense de Brasil en 2020, tras firmar con el club en 2019. Debutó profesionalmente en 2022 y fue cedido al CSA de la Série B brasileña. En enero de 2023, se unió al Vilafranquense de la Liga Portugal 2, que luego se convirtió en AVS Futebol SAD tras su reubicación. En diciembre de 2023, renovó su contrato con el AVS hasta 2027.

Mercado destacó en la Primeira Liga portuguesa, consolidándose como titular y atrayendo la atención del seleccionador ecuatoriano Sebastián Beccacece. Debutó con la selección mayor de Ecuador el 6 de septiembre de 2024 en un partido clasificatorio para el Mundial 2026 contra Brasil. Su versatilidad como extremo izquierdo y su capacidad para generar peligro en el ataque fueron clave para su fichaje por el Sparta Praga.

Ángelo Preciado, el referente ecuatoriano

El Sparta Praga ya cuenta con Ángelo Preciado, lateral derecho de 27 años, quien llegó al club en septiembre de 2023 desde el KAA Gent de Bélgica por 2.5 millones de euros. En su tercera temporada con el equipo checo, Preciado ha disputado 48 partidos, con tres goles y nueve asistencias, consolidándose como titular y campeón de la Czech First League 2024-2025.

Actualmente, el Sparta Praga compite en las rondas previas de la UEFA Conference League, tras vencer 4-1 al Ararat Armenia en el partido de ida el 7 de agosto de 2025. Preciado, quien se recupera de una cirugía de rodilla realizada en noviembre de 2024, espera volver a las canchas en las próximas semanas.

Fortaleciendo la presencia ecuatoriana

La incorporación de John Mercado refuerza la presencia de jugadores ecuatorianos en el fútbol europeo, particularmente en la Czech First League, una liga emergente. El Sparta Praga, bajo la dirección técnica de Lars Friis, busca consolidar un proyecto competitivo, combinando talento joven como Mercado con la experiencia de jugadores como Preciado.

El club checo, que disputará su próximo partido de la Conference League el 14 de agosto de 2025 contra Ararat Armenia, espera que Mercado aporte velocidad y creatividad en el ataque. Su contrato hasta 2029 refleja la confianza en su potencial para destacar en Europa y mantener su lugar en la selección ecuatoriana rumbo al Mundial 2026.

Contexto del fichaje

El traspaso de Mercado se enmarca en una estrategia del Sparta Praga para reforzar su plantilla tras conquistar el título local. El club, fundado en 1893, es uno de los más laureados de la República Checa, con 38 títulos de liga. La llegada de Mercado se suma a otros movimientos en el mercado, como la incorporación del delantero Victor Olatunji desde el Slovan Liberec.

Para el AVS Futebol SAD, la venta de Mercado representa un ingreso significativo, superando en 1.5 millones de euros su valoración de mercado. El club portugués, que ascendió a la Primeira Liga en 2023, continuará su reestructuración tras evitar el descenso en la temporada anterior.

Próximos Pasos

John Mercado arribará a Praga en los próximos días para completar los chequeos médicos y firmar su contrato. Se espera que debute con el Sparta Praga en las próximas semanas, posiblemente en la Czech First League o en la Conference League, dependiendo de su adaptación al sistema táctico 3-4-3 del equipo, que requiere extremos dinámicos.

El fichaje de Mercado no solo fortalece al Sparta Praga, sino que también eleva el perfil del fútbol ecuatoriano en Europa, con dos jugadores tricolores compartiendo vestuario en uno de los clubes más prestigiosos de la República Checa.