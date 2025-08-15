Joel Ordóñez, sin jugar, espera resolución de su traspaso a Marsella

El defensa ecuatoriano Joel Ordóñez no fue convocado para el partido del Club Brujas ante Zulte Waregem este sábado 16 de agosto de 2025 a las 09h00 en la Liga de Bélgica, debido a las negociaciones en curso con el Olympique de Marsella por su traspaso.

Las conversaciones, reactivadas tras un impase, buscan cerrar un acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes en Francia el 1 de septiembre, con el club belga exigiendo USD 34 millones.

Negociaciones en marcha

Brujas y Olympique de Marsella retomaron las discusiones por el traspaso de Joel Ordóñez, de 21 años, tras varios días sin avances. Según el periodista Sacha Tavolieri, los belgas presentaron una contrapropuesta sin modificar el monto de USD 34 millones, pero ajustaron las garantías de pago y el porcentaje del pase que desean conservar. Marsella aún no ha respondido a esta nueva oferta, lo que mantiene el proceso en espera.

Ordóñez, quien expresó su deseo de unirse al club francés, entrena con normalidad en Brujas, pero no ha sido excluido de la convocatoria para el partido del Club Brujas contra el Zulte Waregem este sábado 16 de agosto por la cuarta fecha de la Jupiler Pro League. Joel Ordóñez espera que las negociaciones entre el Club Brujas y Olympique de Marsella se resuelvan para definir su futuro antes del cierre del mercado de fichajes en Francia el 1 de septiembre. Las conversaciones entre ambos clubes, reactivadas recientemente, buscan acordar un traspaso valuado en USD 34 millones.

Negociaciones reactivadas

Marsella aún no ha respondido a esta oferta, lo que retrasa la finalización del acuerdo. Ordóñez, motivado por unirse al equipo francés, confía en que el traspaso se concrete pronto.

El defensor ecuatoriano no ha jugado desde el 27 de julio de 2025, cuando el Club Brujas venció 2-1 al KRC Genk en la primera fecha de la Liga de Bélgica. Desde entonces, Ordóñez se ha perdido cuatro partidos, incluidos dos de la ronda previa de la Champions League, y no fue considerado para el encuentro ante Zulte Waregem por decisión técnica relacionada con su posible transferencia.

Contexto del traspaso

Joel Ordóñez, quien se unió al Club Brujas desde el Independiente del Valle en 2022, ha disputado 84 partidos con el club belga, anotando cuatro goles y registrando dos asistencias. Su destacado desempeño en la Jupiler Pro League y la Champions League atrajo el interés de clubes como Paris Saint-Germain, Arsenal, y AS Monaco, aunque Ordóñez prefiere al Olympique de Marsella. El club francés, que ya fichó a Facundo Medina y CJ Egan-Riley, busca reforzar su defensa con el ecuatoriano antes del cierre del mercado.

Impacto en la selección

Ordóñez, internacional con ocho convocatorias a la selección de Ecuador, no ha tenido actividad reciente, lo que podría afectar su preparación para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay y Argentina en septiembre de 2025. El defensor, considerado una joya del fútbol ecuatoriano, espera resolver su futuro para retomar la competencia y llegar en óptimas condiciones a la selección. Su última aparición con el Club Brujas fue el 27 de julio en la primera fecha de la Liga de Bélgica donde marcó un gol y salió expulsado.

Panorama del mercado

El Club Brujas, segundo en la última Liga de Bélgica, está preparado para un eventual traspaso de Ordóñez y ya explora opciones para reemplazarlo. La posible transferencia, valuada en USD 34 millones, podría convertirse en la venta de un defensor más cara en la historia de la liga belga, superando récords previos. El Olympique de Marsella, bajo la dirección técnica de Roberto De Zerbi, busca cerrar el fichaje para fortalecer su proyecto a largo plazo.

El mercado de fichajes en Francia, que cierra el 1 de septiembre de 2025, añade presión para que ambas partes lleguen a un acuerdo. Mientras tanto, Ordóñez sigue entrenando con normalidad, pero su ausencia en los últimos partidos refleja la incertidumbre sobre su futuro. La resolución de las negociaciones será clave para que el ecuatoriano pueda volver a la acción antes de los compromisos internacionales.