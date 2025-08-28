Jimmy Gómez y Raúl Duarte celebran clasificación de Liga de Portoviejo en Copa Ecuador

Liga de Portoviejo logró una hazaña memorable al clasificar a los octavos de final de la Copa Ecuador tras vencer a Macará en una emocionante tanda de penales que culminó 7-6. El defensa Jimmy Gómez y el entrenador Raúl Duarte mostraron su alegría por acceder a la siguiente fase del torneo en la que medirán a Universidad Católica.

Triunfo en penales

El encuentro de dieciseisavos de final entre Liga de Portoviejo y Macará finalizó con un empate 0-0 tras los 90 minutos reglamentarios. Durante el partido, La Capira dominó en la primera mitad, generando varias ocasiones de gol, pero no logró concretar. Jimmy Gómez Valencia, lateral de 32 años, destacó al convertir uno de los penales en la tanda decisiva, que terminó 7-6 a favor de los manabitas. El arquero Manuel Mendoza se convirtió en héroe al atajar el penal decisivo de Jordan Mohor.

Gómez expresó su alegría tras la clasificación. “Muy contento, sabemos tantas cosas que está pasando ahora, pero qué bueno traerle esta alegría a la gente”. El jugador resaltó la preparación para los penales. “Son momentos de estrés, ansiedad, preocupación, pero para eso nos preparamos, practicamos y gracias a Dios se dio”. El equipo ahora se prepara para enfrentar a Universidad Católica en los octavos de final en el estadio Reales Tamarindos.

Raúl Duarte, entrenador de Liga de Portoviejo, atribuyó el éxito al orden táctico. “La clave fue el orden táctico, que casi se podría decir lo llevamos a la perfección, eso maniató al rival”. Duarte destacó que su equipo fue superior en los 90 minutos y creó más oportunidades de gol.

Preparación para el próximo desafío

Liga de Portoviejo, equipo de la Segunda Categoría, enfrentará a Universidad Católica, un club de Serie A, en los octavos de final de la Copa Ecuador, programados entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre. Gómez Valencia mostró cautela. “Sabemos que hay grandes equipos, nosotros hacemos lo nuestro, y el rival lo de ellos”. El lateral también subrayó el objetivo principal del club. “Tenemos un campeonato de frente que queremos ascender a la Serie B”.

Duarte resaltó la experiencia de su plantilla. “Tenemos gente de recorrido con mucha capacidad”. El entrenador agradeció el apoyo de la hinchada y anticipó una mayor asistencia en el próximo partido. “Seguramente el siguiente partido será mucho más su presencia aquí”. La clasificación ha generado entusiasmo en Portoviejo, donde los aficionados celebraron el pase ante un rival de mayor categoría.

La Copa Ecuador

La Copa Ecuador 2025 reúne a equipos de Serie A, Serie B, y Segunda Categoría en un formato de eliminación directa. Liga de Portoviejo avanzó a los dieciseisavos tras vencer 4-3 en penales a Independiente Juniors y ahora es uno de los tres equipos de Segunda Categoría en octavos, junto a Deportivo Santo Domingo y La Cantera de Pastaza. Otros clubes clasificados incluyen a Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, y El Nacional, actual campeón.

El torneo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, otorga al campeón un cupo a la Copa Libertadores 2026. Para Liga de Portoviejo, este avance representa una oportunidad histórica, ya que el club busca regresar a la Serie A tras cuatro años en Segunda Categoría. El equipo también está clasificado a los playoffs del Campeonato Nacional de Ascenso, con el objetivo de ascender a la Serie B.

Rumbo a los octavos

El próximo desafío ante Universidad Católica será una prueba exigente para La Capira, que ha demostrado solidez defensiva y efectividad en penales. La hinchada espera llenar el estadio Reales Tamarindos para apoyar al equipo en su sueño de avanzar en la Copa Ecuador y seguir sorprendiendo a clubes de categorías superiores.