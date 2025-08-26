COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Jhon Jairo Sánchez lidera con doblete la goleada de Guaraní ante Libertad

El ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez marcó un doblete en la goleada 4-0 de Guaraní sobre Libertad en la fecha 9 del Clausura 2025, consolidándose como figura clave.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jhon Jairo Sánchez lidera con doblete la goleada de Guaraní ante Libertad
Jhon Jairo Sánchez celebra uno de sus goles en el triunfo de de Guaraní ante Libertad.
Jhon Jairo Sánchez lidera con doblete la goleada de Guaraní ante Libertad
Jhon Jairo Sánchez celebra uno de sus goles en el triunfo de de Guaraní ante Libertad.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

El extremo ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez anotó un doblete en la victoria 4-0 de Guaraní sobre Libertad este lunes 25 de agosto de 2025 en Asunción, por la fecha 9 del Torneo Clausura paraguayo, impulsando a su equipo al segundo puesto.

Un doblete decisivo para Guaraní

El ecuatoriano Sánchez, de 26 años, abrió el marcador al minuto 30, aprovechando un centro raso tras una jugada por la banda derecha, y selló su doblete al minuto 50 con un zurdazo tras un rebote en un tiro libre. Los otros goles fueron de Agustín Manzur (45’, de penal) y Derlis Rodríguez (63’)

Guaraní, dirigido por Víctor Bernay, suma 19 puntos y se mantiene en el segundo lugar del Clausura 2025, a un punto del líder Cerro Porteño. Libertad, tras su eliminación en penales ante River Plate en la Copa Libertadores, suma 12 puntos y ocupa el quinto puesto.

Trayectoria de Sánchez en Paraguay

Sánchez, cedido por Emelec al Guaraní en julio de 2025 con opción de compra, ha disputado seis partidos en el Clausura, marcando tres goles y registrando una asistencia. Su primer gol con el club fue un tanto de 40 metros ante Olimpia el 10 de agosto, en una victoria 4-0 por la fecha 7. En ese encuentro, ingresó al minuto 20 y cerró la goleada al minuto 86. Su promedio de 0,5 goles por partido lo consolida como titular en el esquema de Bernay.

El manabita, formado en Independiente del Valle, acumuló 10 goles en 98 partidos con los rayados y 2 goles en 68 partidos con Emelec. Su experiencia en Vasco da Gama en 2021 y su título en la Copa Sudamericana 2019 con IDV refuerzan su perfil.

Contexto del Clausura y próximo desafío

El Torneo Clausura 2025, que comenzó el 4 de julio y finalizará el 1 de diciembre, cuenta con 12 equipos. Guaraní, con cuatro victorias consecutivas, enfrenta un calendario exigente, incluyendo un duelo clave ante Cerro Porteño el 31 de agosto en el Estadio Rogelio Livieres. Libertad, campeón del Apertura 2025, busca recuperarse tras dos derrotas seguidas.

Sánchez, con 152 minutos jugados en el torneo, aporta velocidad y desequilibrio. Su doblete fue celebrado en redes sociales por el Club Guaraní, que destacó su “corajeada” en el primer gol. La prensa paraguaya resaltó su impacto en el partido.

Proyección internacional del ecuatoriano

El desempeño de Sánchez lo posiciona como candidato a la selección ecuatoriana para las Eliminatorias 2026, donde Ecuador enfrentará a Paraguay el 4 de septiembre y Argentina el 9 de septiembre. Su adaptación al fútbol paraguayo, bajo la dirección de Víctor Bernay, refuerza su proyección internacional. Guaraní, con un valor de mercado de USD 7,5 millones apuesta por Sánchez para pelear el título del Clausura y clasificar a la Copa Libertadores 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jhon Jairo Sánchez lidera con doblete la goleada de Guaraní ante Libertad

Apple analiza integrar la IA de Google Gemini en Siri para 2026

Macron condena como “intolerable” ataque israelí contra hospital en Gaza que dejó cuatro periodistas muertos

Chone City, Independiente Paucar, Indeco y Liga de Portoviejo, campeones del Mundialito 2025

Un millón de migrantes menos en Estados Unidos bajo gobierno de Trump

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jhon Jairo Sánchez lidera con doblete la goleada de Guaraní ante Libertad

Apple analiza integrar la IA de Google Gemini en Siri para 2026

Macron condena como “intolerable” ataque israelí contra hospital en Gaza que dejó cuatro periodistas muertos

Chone City, Independiente Paucar, Indeco y Liga de Portoviejo, campeones del Mundialito 2025

Un millón de migrantes menos en Estados Unidos bajo gobierno de Trump

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Apple analiza integrar la IA de Google Gemini en Siri para 2026

Macron condena como “intolerable” ataque israelí contra hospital en Gaza que dejó cuatro periodistas muertos

Chone City, Independiente Paucar, Indeco y Liga de Portoviejo, campeones del Mundialito 2025

Un millón de migrantes menos en Estados Unidos bajo gobierno de Trump

Fiscalía formula cargos por violación en Paján: Procesado enfrenta prisión preventiva

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO