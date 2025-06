Jessie J impacta al mundo con la noticia de su diagnóstico de cáncer de mama temprano

La reconocida cantante Jessie J, de 37 años, compartió una noticia impactante con sus seguidores. A través de sus redes sociales, la artista informó sobre un diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana, anunciando así su inminente cirugía.

Mediante un emotivo video en Instagram, la intérprete de éxitos como «Price Tag» y «Bang Bang» abrió su corazón. «Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana», explicó. “El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘en etapa temprana’”, afirmó con determinación.

Se sincera

La artista británica compartió que inicialmente consideró mantener su tratamiento en privado. Sin embargo, reconoció la profunda importancia de compartir su historia. Esto permite que muchas personas que atraviesan situaciones similares no se sientan solas en su batalla contra el cáncer de mama.

“Solo quería ser abierta y compartirlo. Sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado, con otras personas que me brindan su amor y apoyo, y también sus propias historias. Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por tanto. Similares y peores experiencias; eso es lo que me mata”, expresó Jessie J.

Jessie J hará una pausa en su carrera

Para concluir, Jessie J comunicó su decisión de tomar un merecido descanso de los escenarios. Esta pausa ocurrirá una vez que finalice sus compromisos laborales programados para este mes de junio.

“Voy a desaparecer un rato después del festival Summertime Ball”, programado para el 15 de junio, “para operarme”. Luego, con su característica personalidad divertida, añadió, «Y volveré con unas senos enormes y más música», prometiendo un regreso triunfal.

La cantante de origen británico saltó a la fama en 2010 con su sencillo «Do It Like a Dude». Este tema alcanzó el número dos en el Reino Unido, abriendo las puertas a su álbum debut, «Who You Are».