¿Jessica Alba tiene un nuevo amor? Viaje con un galán latino enciende los rumores

Jessica Alba, actriz de Trigger Warning, y Danny Ramírez, conocido por Top Gun: Maverick, fueron fotografiados en Cancún, México, generando especulaciones sobre un posible noviazgo tras el reciente divorcio de ella con Cash Warren.

Las fotos de Jessica Alba en Cancún

El reciente domingo, Jessica Alba, de 44 años, y el actor Danny Ramírez, de 32, fueron captados por TMZ en el aeropuerto de Cancún, México, abordando un vuelo de American Airlines rumbo a Los Ángeles. Ambos optaron por un look discreto, con gafas de sol y gorras de béisbol, sin mostrar afecto público.

Según reportes, la pareja pasó tiempo juntos en la ciudad turística, lo que desató rumores de un posible romance. Sin embargo, ni Alba ni Ramírez han confirmado o negado las especulaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danny Ramirez (@dannyramirez)

Fuentes cercanas a Alba, citadas por People, indicaron que la actriz no está buscando una relación seria en este momento, enfocándose en sí misma y sus hijos tras su separación. No obstante, su aparición con Ramírez ha avivado la curiosidad de los medios y los fans.

Se divorció hace poco

Jessica Alba y Cash Warren, su esposo durante 16 años, solicitaron el divorcio en febrero de 2025, tras anunciar su separación el 16 de enero a través de Instagram. Según documentos obtenidos por Us Weekly, ambos pidieron al tribunal determinar la división de su patrimonio conjunto y solicitaron la custodia legal y física compartida de sus tres hijos: Honor, de 17 años, Haven, de 13, y Hayes, de 7.

La fecha oficial de separación fue el 27 de diciembre de 2024. En su comunicado, Alba expresó: “He estado en un viaje de autoconocimiento y transformación durante años, tanto a nivel individual como en pareja con Cash. Estoy orgullosa de cómo hemos crecido en nuestro matrimonio en los últimos 20 años”.

La actriz destacó en ese momento que la separación era “amistosa” y que sus hijos eran su prioridad.

Los rumores no son nuevos

Los rumores de un vínculo entre Alba y Ramírez no son nuevos. En marzo de 2025, la actriz lo felicitó por su papel en Avengers: Doomsday mediante una historia de Instagram.

Además, Ramírez asistió al evento Culture Makers organizado por Alba en Beverly Hills en febrero de 2025. En mayo, Alba fue vista con un hombre no identificado en Londres, lo que generó especulaciones sobre si era Ramírez, aunque no se confirmó.

Jessica Alba es una reconocida estrella

Jessica Alba es una actriz muy reconocida en Hollywood, siendo considerada una de las mujeres más hermosas de la industria. Su salto a la fama se dio con la serie Dark Angel (2000-2002), ganando una nominación al Globo de Oro. Además, ha actuado en películas como Honey (2003), Los 4 Fantásticos (2005), y Sin City (2005).

En 2011, cofundó The Honest Company, una empresa de productos sostenibles, valorada en millones. Además, recientemente protagonizó Trigger Warning (2024).

¿Quién es Danny Ramírez?

Danny Ramírez, nacido el 17 de septiembre de 1992 en Chicago, Illinois, es un actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana. Ganó reconocimiento por interpretar a Lt. Mickey “Fanboy” García en Top Gun: Maverick (2022) y a Joaquín Torres/Falcon en Capitán América: Brave New World (2025).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danny Ramirez (@dannyramirez)

Su carrera comenzó con series como The Gifted (2018) y On My Block (2018). Otros trabajos destacados incluyen Look Both Ways (2022), Chestnut (2023) y Winner (2024). Además, aparecerá en Avengers: Doomsday (2026).

Su versatilidad y carisma lo han posicionado como una figura emergente en Hollywood. De hecho, recientemente protagonizó el videoclip del tema ‘Papasito’ de Karol G.