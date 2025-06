Jennifer López deslumbra con su transformación en «Kiss of the Spider Woman» (El beso de la mujer araña)

Jennifer López sorprende con una transformación visual impactante en su nueva película musical, «Kiss of the Spider Woman» (El beso de la mujer araña). La cantante y actriz interpreta a Ingrid Luna, también conocida como ‘Aurora’ o ‘La mujer araña’, un personaje ficticio creado por Manuel Puig en 1976 para la obra teatral y novela que luego se adaptó en musical. En este filme, JLo adopta un look totalmente diferente al habitual, con un cabello rubio platino y un estilo que evoca la época dorada de Hollywood, lo que marca un cambio significativo en su imagen.

El papel de Ingrid Luna exige a Jennifer López un cambio estético dramático. La diva del Bronx luce un cabello rubio casi blanco, peinado en ondas clásicas al estilo Old Hollywood, reminiscentes de iconos como Marilyn Monroe y Verónica Lake. Además, sus cejas se presentan más marcadas y finas, mientras que sus labios se tiñen de un rojo intenso que refuerza la estética glamurosa y vintage del personaje. Este cambio de look no solo es visual, sino que también refleja la complejidad de La mujer araña, una figura seductora y letal en la historia.

El trabajo más desafiante de Jennifer López

Jennifer López calificó su papel en “El beso de la mujer araña” como el trabajo más desafiante y gratificante de su carrera. En una entrevista con el podcast Awards Circuit de la revista Variety, destacó que el cambio de imagen, especialmente el cabello rubio platino, representa un reto para ella, pues se aleja de su melena castaña habitual con reflejos dorados. En el tráiler oficial, se observa a JLo con este cabello rubio y labios rojos, pero también aparece con un corte bob negro azabache con flequillo puntiagudo, mostrando la versatilidad que exige su personaje.

El rubio platino que Jennifer López luce en la película no es solo una elección estética sino una tendencia que vuelve con fuerza. Según el hair-designer (diseñador de cabello) Juandiegoteo, este tono nunca ha dejado de estar presente en la moda capilar, y aporta mucha luminosidad al rostro. El experto recomienda cuidar el cabello teñido con productos específicos para mantener el brillo y evitar que se vea opaco, un detalle que resalta la importancia del cuidado estético en la transformación de JLo para este papel.

La película es dirigida por Bill Condon

La cinta «Kiss of the Spider Woman» (El beso de la mujer araña) está escrita y dirigida por Bill Condon, un cineasta ganador del Oscar conocido por películas como «Dreamgirls» y «La Bella y la Bestia» (2017), además de ser el guionista de «Chicago» y «El Gran Showman». Este proyecto marca el debut de Jennifer López en el género musical cinematográfico y también la convierte en coproductora junto a su expareja Ben Affleck y otras figuras como Matt Damon.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2025, donde Jennifer López recibió una ovación del público visiblemente emocionada. El estreno comercial en cines mundiales está previsto para el 10 de octubre del 2025, aunque aún no se confirma la fecha oficial para España.

Contexto y trama de «El beso de la mujer araña»

La historia de «El beso de la mujer araña» se sitúa en la Argentina de 1981, durante la dictadura militar. El filme sigue a Luis, un peluquero gay preso que se refugia en las películas de Ingrid Luna, la diva interpretada por Jennifer López.

Ingrid es conocida como ‘La mujer araña’, un personaje letal que mata a sus amantes con un beso. En la celda, Luis conoce a Valentín, un preso marxista interpretado por Diego Luna, y entre ellos surge una conexión inesperada que mezcla drama, fantasía y música.

El musical combina escenas de gran elegancia y brillo con la crudeza de la prisión, alternando entre el glamour de Hollywood y la oscuridad del encierro. En el tráiler se aprecian números musicales provocadores y coreografías impresionantes, junto con escenas oníricas que reflejan el mundo interior de los personajes. Jennifer López canta en segundo plano mientras su personaje se muestra en escenas de lujo, como un baño en un jacuzzi o bailando con vestidos dorados, lo que subraya la dualidad entre la fantasía y la realidad.