Jennifer Aniston describe su divorcio con Brad Pitt como “vulnerable y perturbador”

Jennifer Aniston rompió el silencio sobre uno de los episodios más mediáticos de Hollywood: su divorcio con Brad Pitt. A casi 20 años de aquella separación, la actriz calificó ese capítulo como un momento «vulnerable y perturbador«.

En una entrevista reciente con Vanity Fair, Aniston confesó: «Solo recuerdo la experiencia de hacerlo, que fue bastante impactante. También fue un momento muy vulnerable.«

La presión mediática tras el divorcio Jennifer Aniston y Brad Pitt la llevó a evitar entrevistas profundas durante años. Solo recuerda aquella primera entrevista tras la ruptura, y no ha vuelto a leerla desde entonces. Ella misma declaró: «Desde entonces, aseguro, no he vuelto a leer ese artículo.«.

La presión mediática tras la ruptura

Jennifer Aniston, siempre reservada con su vida privada, explicó que evitó hablar a fondo por miedo a convertirse en “espectáculo”. Con ironía, afirmó sobre el periodismo de ese tiempo que “parecía más bien un deporte”. También admitió: «Obviamente, todos tenemos algo de estrés traumático, por eso las entrevistas todavía me dan miedo.«

En medio del escándalo, Aniston halló un refugio inesperado en la actuación para superar el dolor tras el divorcio con Brad Pitt. El rodaje de The Break-Up en 2006 fue clave: «Fue catártico. Estaba en un momento en el que solo me quedaba levantarme y seguir adelante,» expresó la actriz. Este proyecto le permitió canalizar el intenso sufrimiento con profesionalismo.

Jennifer Aniston: madurez y respeto tras la tormenta

Actualmente, Jennifer mantiene una relación cordial con Brad Pitt. Aunque su matrimonio terminó, persiste un respeto mutuo notable. La actriz aseguró: «Hoy, Jennifer asegura que mantiene una relación cordial con Brad.» En eventos públicos, como los SAG Awards 2020, se les ha visto compartir sonrisas, demostrando madurez y la capacidad para dejar atrás el pasado.

Brad Pitt y Jennifer Aniston formaron una de las parejas más admiradas en Hollywood durante los 2000. Su separación en 2005 sorprendió al público que los veía como el ícono de la relación ideal. Poco después, los rumores sobre Pitt y Angelina Jolie aumentaron el escrutinio mediático y sentimental sobre su dramático divorcio.

Un fenómeno mediático inolvidable

La historia del triángulo amoroso entre Jennifer, Brad y Angelina se convirtió en un fenómeno global sin precedentes. La prensa rosa siguió cada paso del proceso legal y la separación, que transformó sus carreras y la percepción pública de ambos actores.

Desde entonces, Aniston ha defendido siempre su privacidad, enfrentando el hostigamiento con resiliencia. Su ruptura no solo cambió su vida personal, sino que dejó una huella duradera en la cultura pop.