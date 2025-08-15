COMUNIDAD POR USD 1
Jefe policial confirma la existencia de una lista de agentes de tránsito amenazados de muerte en Manta

Desde 2022, Manta registra trece casos de agentes de tránsito asesinados, incluido el crimen de Hugo Samuel Mendoza Rezabala.
La Policía Nacional confirmó la existencia de una lista de agentes civiles de tránsito amenazados de muerte en Manta.
La Policía Nacional confirmó la existencia de una lista de agentes civiles de tránsito amenazados de muerte en Manta.
Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional confirmó la existencia de una lista de agentes civiles de tránsito amenazados de muerte en Manta. Esto tras el asesinato de dos agentes en menos de cinco horas en distintos sectores de la ciudad. Se trató de David Velasco Yánez, de 27 años, y Javier Morán, de 34 años, a quienes victimaron de múltiples disparos. Lo hicieron siguiendo el mismo modus operandi registrado en los asesinatos de otros once agentes desde el año 2022.

Jaime Salgado, jefe de la Policía del Distrito Manta, señaló que las autoridades realizan diligencias investigativas para esclarecer las causas de estos ataques selectivos. “Lamentablemente, existe una lista que estamos socializando con los agentes. Suponemos que se trata de una venganza, pero seguimos investigando”, afirmó Salgado. Los dos últimos crímenes ocurrieron el jueves 14 de agosto en diferentes puntos de Manta.

Agentes de tránsito en la mira del crimen organizado

La ciudad ha enfrentado un aumento de violencia contra agentes de tránsito en los últimos años. Se confirmó que ambos agentes asesinados figuraban en la lista de amenazados que circuló meses atrás por redes sociales. Este documento, que advertía que los agentes “deben morir”, ha generado alerta en las autoridades y los propios agentes.  El sábado 9 de agosto, otro agente sobrevivió a un atentado en el barrio 2 de Agosto, siendo la tercera ocasión en que evade un ataque.

Desde 2022, Manta registra trece casos de agentes de tránsito asesinados, incluido el crimen de Hugo Samuel Mendoza Rezabala. Este se convirtió en el primer caso, y se trató del presidente de la  Asociación de Agentes de Tránsito. Dicho crimen  ocurrió el 22 de junio de ese año en una cancha de la ciudadela La Pradera, donde Mendoza jugaba fútbol con varios amigos.

Salgado instó a los agentes a tomar medidas de seguridad para proteger sus vidas. Sin embargo, la Policía intensifica las investigaciones para identificar a los responsables y las motivaciones detrás de estos ataques. “Son hechos totalmente selectivos”, subrayó el jefe policial, quien reconoció que la lista de amenazados coincide con los crímenes recientes.

Avanzan las investigaciones policiales

La situación ha generado preocupación en Manta, donde los agentes de tránsito enfrentan crecientes riesgos en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades no han revelado más detalles sobre los posibles autores o grupos detrás de las amenazas, pero aseguran que las investigaciones avanzan para garantizar la seguridad de los agentes y evitar nuevos atentados.

Pero no solo el personal del área operativa de la Agencia Municipal de Tránsito de Manta han fallecido. En los últimos años se ha victimado también a funcionarios y exfuncionarios de dicha institución. Entre las víctimas figuran el abogado Jhosep León, quien en su momento fue director de la agencia. Entre lo más reciente, el Gobierno Nacional intervinó dicha agencia por supuestos actos de corrupción. Esto se dio a finales de julio del 2025. (17)

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Kremlin anticipa una reunión entre Putin y Zelenski si la cumbre con Trump termina con un buen resultado

Ecuador suma cuatro medallas en los Juegos Mundiales Chengdú 2025 con Gabriela Vargas como protagonista

Estos son los 10 cantones más violentos de Ecuador, según datos del primer semestre del 2025

Emelec recupera a Cueva y Caicedo para enfrentar a Técnico Universitario

Hallan 230 kilos de droga en el doble fondo del balde de una camioneta. El conductor fue detenido

