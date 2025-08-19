Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

El mundo del tenis recibió un nuevo golpe con la confirmación de que Jannik Sinner, número uno del ranking ATP y campeón defensor del Abierto de Estados Unidos, no participará en el torneo de dobles mixtos de este Grand Slam. Los organizadores informaron este martes 19 de agosto que el italiano, quien iba a competir junto a la experimentada checa Katerina Siniakova, se retiró debido a problemas de salud que también lo obligaron a abandonar la final del Masters 1000 de Cincinnati el lunes pasado.

Sinner, de 24 años, mostró signos de malestar físico durante el encuentro ante Carlos Alcaraz en Cincinnati. Del mismo se retiró cuando perdía 5-0 en el primer set tras apenas 20 minutos de juego. «No me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche, pero empeoró», expresó el italiano en la ceremonia de premiación, visiblemente afectado.

La situación física de Sinner

Esta situación encendió las alarmas sobre su estado físico a pocos días del inicio del cuadro principal del US Open, programado del 25 de agosto al 7 de septiembre. El novedoso formato de dobles mixtos, que reparte un millón de dólares a la pareja ganadora, pierde así a uno de sus principales atractivos. Sinner, quien inicialmente iba a formar dupla con la estadounidense Emma Navarro antes de que esta se retirara para competir en el WTA 500 de Monterrey, había optado por unirse a Siniakova, campeona de diez títulos de dobles en Grand Slams.

La dupla prometía ser una de las más fuertes del cuadro, pero su lugar será ahora ocupado por los locales Danielle Collins y Christian Harrison, quienes enfrentarán a Belinda Bencic y Alexander Zverev en la primera ronda. El torneo de dobles mixtos, que se disputa en dos días intensos, arranca este martes con las primeras rondas y culminará el miércoles con las semifinales y la final.

Pierde peso en ranking

Entre los enfrentamientos destacados de la jornada inicial están el choque entre los cabezas de serie Jessica Pegula y Jack Draper contra Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, así como el duelo entre Olga Danilovic y Novak Djokovic frente a Mirra Andreeva y Daniil Medvedev. Este formato renovado, con sets de cuatro juegos y un premio millonario, ha atraído a grandes nombres, aunque no está exento de críticas por parte de especialistas en dobles, como Sara Errani, quien calificó el cambio como “triste” y “sin sentido”.

La ausencia de Sinner en los dobles mixtos genera incertidumbre sobre su condición para el cuadro de individuales, donde es uno de los favoritos. Los aficionados y analistas estarán atentos a su recuperación, esperando que el italiano llegue en óptimas condiciones para defender su corona en Flushing Meadows. El italiano tiene 11.480 puntos en el ranking ATP tras 17 torneos. Lo sigue muy de cerca Alcaraz con 9.590 puntos.