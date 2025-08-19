COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Tenis

Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

El italiano se retiró de Cincinnati donde disputaba un encuentro contra el español Carlos Alcaraz.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos
La ausencia de Sinner en los dobles mixtos genera incertidumbre sobre su condición para el cuadro de individuales.
Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos
La ausencia de Sinner en los dobles mixtos genera incertidumbre sobre su condición para el cuadro de individuales.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

El mundo del tenis recibió un nuevo golpe con la confirmación de que Jannik Sinner, número uno del ranking ATP y campeón defensor del Abierto de Estados Unidos, no participará en el torneo de dobles mixtos de este Grand Slam. Los organizadores informaron este martes 19 de agosto que el italiano, quien iba a competir junto a la experimentada checa Katerina Siniakova, se retiró debido a problemas de salud que también lo obligaron a abandonar la final del Masters 1000 de Cincinnati el lunes pasado.

Sinner, de 24 años, mostró signos de malestar físico durante el encuentro ante Carlos Alcaraz en Cincinnati. Del mismo se retiró cuando perdía 5-0 en el primer set tras apenas 20 minutos de juego. «No me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche, pero empeoró», expresó el italiano en la ceremonia de premiación, visiblemente afectado.

La situación física de Sinner

Esta situación encendió las alarmas sobre su estado físico a pocos días del inicio del cuadro principal del US Open, programado del 25 de agosto al 7 de septiembre. El novedoso formato de dobles mixtos, que reparte un millón de dólares a la pareja ganadora, pierde así a uno de sus principales atractivos. Sinner, quien inicialmente iba a formar dupla con la estadounidense Emma Navarro antes de que esta se retirara para competir en el WTA 500 de Monterrey, había optado por unirse a Siniakova, campeona de diez títulos de dobles en Grand Slams.

La dupla prometía ser una de las más fuertes del cuadro, pero su lugar será ahora ocupado por los locales Danielle Collins y Christian Harrison, quienes enfrentarán a Belinda Bencic y Alexander Zverev en la primera ronda. El torneo de dobles mixtos, que se disputa en dos días intensos, arranca este martes con las primeras rondas y culminará el miércoles con las semifinales y la final.

Pierde peso en ranking

Entre los enfrentamientos destacados de la jornada inicial están el choque entre los cabezas de serie Jessica Pegula y Jack Draper contra Carlos Alcaraz y Emma Raducanu, así como el duelo entre Olga Danilovic y Novak Djokovic frente a Mirra Andreeva y Daniil Medvedev. Este formato renovado, con sets de cuatro juegos y un premio millonario, ha atraído a grandes nombres, aunque no está exento de críticas por parte de especialistas en dobles, como Sara Errani, quien calificó el cambio como “triste” y “sin sentido”.

La ausencia de Sinner en los dobles mixtos genera incertidumbre sobre su condición para el cuadro de individuales, donde es uno de los favoritos. Los aficionados y analistas estarán atentos a su recuperación, esperando que el italiano llegue en óptimas condiciones para defender su corona en Flushing Meadows. El italiano tiene 11.480 puntos en el ranking ATP tras 17 torneos. Lo sigue muy de cerca Alcaraz con 9.590 puntos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Nueva dupla televisiva? La química entre Stefano Navas y Virginia Limongi da de qué hablar

Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con 10 jugadores, derrotó 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema y avanza a la final de la Supercopa de Arabia

De Manta a Rusia: Isaac ya está de regreso en la universidad de San Petersburgo

La MotoGP más rápida de la historia será subastada. Este es el millonario costo

Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Nueva dupla televisiva? La química entre Stefano Navas y Virginia Limongi da de qué hablar

Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con 10 jugadores, derrotó 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema y avanza a la final de la Supercopa de Arabia

De Manta a Rusia: Isaac ya está de regreso en la universidad de San Petersburgo

La MotoGP más rápida de la historia será subastada. Este es el millonario costo

Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Nueva dupla televisiva? La química entre Stefano Navas y Virginia Limongi da de qué hablar

Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con 10 jugadores, derrotó 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema y avanza a la final de la Supercopa de Arabia

De Manta a Rusia: Isaac ya está de regreso en la universidad de San Petersburgo

La MotoGP más rápida de la historia será subastada. Este es el millonario costo

Nicolás Maduro activa a millones de milicianos ante aumento de recompensa por su captura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO