Jamie Lynn Spears confiesa su lucha con el acné adulto y destaca su regreso a la actuación

La actriz y cantante Jamie Lynn Spears, conocida por su papel en la serie de Netflix Dulces Magnolias, sorprendió a sus seguidores al revelar en Instagram que fue diagnosticada con acné adulto este año. La exestrella de Nickelodeon, de 34 años, compartió selfies con un maquillaje impecable, pero confesó que las imágenes no reflejan la realidad de su piel. “Ojalá mi piel se viera así en la vida real”, escribió, destacando el trabajo de su maquilladora, Amber Crowe, quien le ayuda a lucir perfecta frente a las cámaras.

Jamie Lynn Spears, hermana menor de Britney Spears, aprovechó la publicación para hablar abiertamente sobre su condición dermatológica, un problema que afecta a millones de personas en el mundo. En un tono ligero, agradeció a Crowe, conocida por su trabajo en producciones como Dynasty y The Vampire Diaries, por los “trucos de película” que le permiten interpretar a Noreen Fitzgibbons en Dulces Magnolias. “Gracias a Amber, Noreen luce fresca como una margarita, y yo voy al dermatólogo”, bromeó. La publicación recibió comentarios de apoyo, incluyendo uno de su compañera de reparto, JoAnna García Swisher, quien escribió: “Eres hermosa”.

Su confesión llega en un momento de consolidación en su carrera