James Gunn desmiente rumores sobre casting de Mujer Maravilla y confirma nuevo proyecto

James Gunn, director y co-jefe de DC Studios, aclaró los rumores sobre el posible casting de la actriz Adria Arjona como la nueva Mujer Maravilla en el renovado universo cinematográfico de DC. Las especulaciones surgieron en redes sociales tras notarse que Gunn seguía a Arjona en Instagram, lo que llevó a los fanáticos a vincularla con el icónico personaje. En una entrevista con Extra, Gunn explicó que su relación con la actriz es de larga data, descartando que su seguimiento reciente en redes sea indicativo de un casting. “Sigo a Adria en Instagram, pero todos pensaron: ‘La acaba de seguir, eso significa que ella es la Mujer Maravilla’”, señaló. No obstante, reconoció su talento: “Por cierto, sería una gran Mujer Maravilla”.

El rumor se originó por la popularidad de Arjona, conocida por sus roles en Andor y Hit Man, y su previa colaboración con Gunn en The Belko Experiment (2016). “Somos amigos y nos conocemos desde entonces. La seguí en ese momento, no la acabo de seguir”, aclaró el director, desmintiendo las interpretaciones de los seguidores. Actualmente, Gunn y Peter Safran lideran la reestructuración de DC Studios, con el objetivo de renovar la narrativa de superhéroes en cine y televisión. En este contexto, Mujer Maravilla es una prioridad, junto a personajes como Superman, Batman y Supergirl.

Un nuevo proyecto de La Mujer Maravilla

En una entrevista con Entertainment Weekly, Gunn confirmó que un nuevo largometraje de Mujer Maravilla está en desarrollo. “Se está escribiendo en este momento”, afirmó, destacando que será un proyecto independiente de Paradise Lost, la serie de Max centrada en las amazonas de Themyscira. Esta serie, descrita como un thriller político, explorará la isla natal de Diana Prince en una época previa a su nacimiento. Hasta la fecha, no se ha anunciado oficialmente quién interpretará a la nueva Diana Prince, y Gunn enfatizó que el casting aún está pendiente.

La anterior etapa de DC Films, liderada por Zack Snyder y Patty Jenkins, contó con Gal Gadot como Mujer Maravilla en películas como Batman v Superman: Dawn of Justice, las dos entregas de Mujer Maravilla, Justice League, y cameos en Shazam! Fury of the Gods y The Flash. Sin embargo, con la llegada de Gunn y Safran, el proyecto de una tercera película protagonizada por Gadot fue cancelado, abriendo paso a una nueva versión del personaje.

Tuvo que introducir a una amazona reconocida

Además, Gunn reveló planes para introducir a Nubia, una amazona destacada en los cómics desde su debut en Mujer Maravilla #204 en 1973. En entrevista con Pay or Wait, el director expresó entusiasmo por incluirla: “Sí, estamos hablando mucho de eso. Quiero tener todo tipo de personas representadas en el DCU. Y puede que tengas una sorpresa en un futuro no muy lejano”. En los cómics, Nubia es presentada como la hermana de Diana, creada por la reina Hipólita a partir de arcilla negra, y en versiones recientes es reconocida como la primera Mujer Maravilla y reina de las amazonas tras la muerte de Hipólita.

El escenario más probable para la aparición de Nubia sería Paradise Lost, que explorará la cultura y política de Themyscira. Este proyecto forma parte de la visión de Gunn y Safran para diversificar el universo DC, integrando personajes menos explorados en live-action. En mayo de 2025, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, destacó durante una llamada con inversionistas que Superman, Batman, Supergirl y Mujer Maravilla son pilares clave en esta nueva etapa. Gunn respaldó estas declaraciones, afirmando: “Creo que es cierto. No diría que solo esos cuatro personajes, pero sí que son increíblemente importantes para nosotros”.

Con la reestructuración en marcha, DC Studios busca consolidar una narrativa coherente y atractiva para sus superhéroes. Mientras los fanáticos esperan anuncios oficiales sobre el casting de Mujer Maravilla y el debut de Nubia, Gunn mantiene el enfoque en construir un universo inclusivo y renovado, con proyectos que prometen revitalizar a los icónicos personajes de DC en la pantalla grande y chica.