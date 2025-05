Jackie Chan reafirma su pasión por las acrobacias a los 71 años en estreno de Karate Kid

Jackie Chan, a sus 71 años, confirmó que no planea abandonar las escenas de acción, a pesar de las lesiones, durante la premiere de Karate Kid: Legends el 27 de mayo en Nueva York. El icónico actor, con 64 años de carrera, mostró un hematoma en su pierna a PEOPLE, resultado de una acrobacia reciente, y afirmó: “Cada película de acción, todos se lastiman. Estoy acostumbrado”. Chan, quien retoma su rol como Sr. Han, expresó su deseo de diversificar sus personajes, pidiendo a directores “historias diferentes, como una de amor”.

En Karate Kid: Legends, que se estrena el 30 de mayo en Estados Unidos y Canadá, Chan comparte pantalla con Ralph Macchio, quien regresa como Daniel LaRusso. La película, parte del “Miyagi-verso”, sigue a Li Fong (Ben Wang), un joven prodigio del kung fu que se muda de Beijing a Nueva York y enfrenta un desafío de karate, guiado por Han y LaRusso. El director Jonathan Entwistle destacó a Entertainment Weekly el entusiasmo de Chan: “Siempre buscaba rodar por el suelo o saltar una mesa. Era increíble”. Macchio, en una entrevista con PEOPLE en 2024, confirmó que la cinta es parte del canon oficial de la franquicia, conectada con Cobra Kai.

No dejará las acrobacias

Chan, quien comenzó su carrera en 1961, aseguró a Haute Living que siempre realizará sus propias acrobacias: “Es lo que soy. Eso no cambiará hasta que me retire… ¡que es nunca!”. Añadió que su preparación es “memoria muscular” tras décadas de trabajo. Sin embargo, expresó frustración por la falta de guiones variados en Hollywood: “No quiero hacer siempre el mismo personaje. Soy un actor que sabe pelear”, dijo a PEOPLE. Su comentario refleja su interés en explorar roles más allá de las comedias de acción que lo hicieron famoso.

Mientras Karate Kid: Legends marca su retorno al cine estadounidense, Chan aclaró que nunca abandonó Hollywood, sino que espera proyectos que se alineen con su visión artística. La película reúne a dos íconos de la franquicia, combinando la experiencia de Chan en artes marciales con la nostalgia de Macchio como LaRusso, generando expectativa entre los fanáticos.

Otro proyecto de Jackie Chan

Paralelamente, Jackie Chan trabaja en The Shadow’s Edge, un thriller de acción dirigido por Larry Yang, en posproducción para su estreno en China en 2025. Ambientada en Macao, la cinta sigue a un exexperto en vigilancia (Chan) que enfrenta una banda criminal junto a jóvenes detectives. El reparto incluye a Tony Leung Ka Fai, con quien trabajó en The Myth (2005), y actores emergentes como Zhang Zifeng y Wen Junhui. Según The Hollywood Reporter, el filme ya aseguró distribución en Europa, Asia y América Latina tras negociaciones en el Festival de Cannes.

La carrera de Jackie Chan, que abarca más de 140 películas, sigue marcada por su dedicación a las acrobacias, a pesar de los riesgos físicos. En la premiere, relató que no siente dolor durante el rodaje, pero al llegar a casa puede “quedar un poco cojo”. Su compromiso con el cine de acción y su búsqueda de nuevos desafíos actorales lo mantienen como una figura clave en la industria, mientras proyectos como Karate Kid: Legends y The Shadow’s Edge consolidan su legado global.