J Balvin desató rumores: ¿Selena Gómez está embarazada?

J Balvin desató especulaciones sobre un supuesto embarazo de Selena Gómez al mencionar un regalo para su “bebé” en una entrevista con E! News. La cantante, de 32 años, no ha confirmado los rumores, que surgieron tras su compromiso con Benny Blanco y su triunfo en el Festival de Cannes. Las redes sociales ardieron con la noticia, pero Gómez se centra en su carrera.

Selena Embarazo: La Chispa de J Balvin

En una entrevista con E! News el 16 de mayo de 2025, J Balvin habló sobre el compromiso de Selena Gómez y Benny Blanco. Al ser preguntado por un regalo de bodas, el cantante colombiano dijo: “Les daré algo para su bebé. Los invitaré a mi casa en Medellín para que vean lo linda que es mi ciudad”.

La frase desató una ola de especulaciones en redes sociales, con usuarios como @nayelyrojasss en X exclamando: “¿Cómo que J Balvin dijo que Selena está EMBARAZADA?”. Otros, como @SelenaGomzArg, compartieron la cita, amplificando los rumores. Sin embargo, ni Gómez ni Blanco han confirmado un embarazo. La cantante, diagnosticada con lupus en 2013 y tras un trasplante de riñón en 2017, reveló en Vanity Fair (septiembre 2024) que no puede gestar hijos debido a riesgos médicos. “Pondría en peligro mi vida y la del bebé”, afirmó, destacando su interés en el vientre subrogado o la adopción.

Selena Gómez: los rumores no son nuevos

En 2024, tras el Festival de Cannes, medios como People en Español especularon sobre un embarazo por un vestido que resaltaba su vientre. Gómez lo atribuyó a SIBO (sobrecrecimiento bacteriano intestinal), aclarando en TikTok: “Tengo SIBO. No me importa no tener un cuerpo de modelo”. Su franqueza sobre su salud ha sido constante, incluyendo su diagnóstico de trastorno bipolar en 2020.

La posibilidad de un embarazo ha despertado nuevamente el interés del público sobre la vida privada de Selena Gómez, pero sus declaraciones pasadas invitan a la cautela. En diversas entrevistas, la cantante ha sido transparente sobre su estado de salud, señalando que, debido a sus condiciones médicas, una gestación natural sería riesgosa. Por ello, ha manifestado abiertamente su interés en formar una familia mediante vientre subrogado, una opción que considera desde hace varios años. A pesar de los constantes rumores, Gómez ha insistido en que su prioridad actual es su bienestar emocional y el desarrollo de sus proyectos profesionales, especialmente en la actuación y la música, donde continúa consolidando su legado.

Éxito en Cannes y Contexto de Polémicas

Mientras los rumores crecen, Selena Gómez brilla profesionalmente. En mayo de 2024, su película Emilia Pérez ganó el Premio del Jurado en Cannes, y ella, junto a sus coprotagonistas, recibió el Premio a Mejor Actriz compartido. La cinta, un narcothriller musical dirigido por Jacques Audiard, generó críticas positivas, aunque Eugenio Derbez cuestionó el español de Gómez. El País destaca su potencial para los Oscar.

En el ámbito personal, Gómez enfrentó especulaciones tras los Globos de Oro 2024, donde un video con Taylor Swift sugirió un roce con Kylie Jenner, ligado a tensiones con Hailey Bieber, esposa de su ex, Justin Bieber. Ambas negaron rivalidades en 2023, pero las redes persisten. Gómez, en pareja con Benny Blanco desde 2023, celebró su compromiso en 2025 y su ingreso al club de los multimillonarios con Rare Beauty, según BBC News Mundo.