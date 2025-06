Isaac Delgado dice su verdad ante los rumores sobre su sexualidad

El reconocido presentador de TV Isaac Delgado habló por primera vez sobre los rumores en torno a su sexualidad, los que considera una reacción ante su estilo de vida reservado.

El comunicador, quien recientemente renunció al programa ‘Noticias de la Mañana’ de RTS, abordó el tema para desmentir las atribuciones y reafirmar su identidadpersonal. Él es la actual pareja de la comunicado Úrsula Strenge, con quien tiene 15 años de diferencia.

Isaac Delgado defiende su estilo de vida

Delgado, de 35 años de edad, indicó que los rumores sobre su orientación sexual se dan debido a su estilo de vida discreto y su actitud tranquila, distinta a los comportamientos asociados a algunos hombres del entretenimiento. “No soy de fiestas, ni de andar con una chica hoy y otra mañana. En este medio hay mucho vacile, mucho pique y pase, y nunca quise formar parte de eso”, dijo a Extra.

El talento de pantalla reconoció que se le ha atribuido una orientación sexual que no corresponde a su identidad. “Sí, han pensado que soy gay, pero no me preocupa. Mi familia, mis amigos, mi pareja, y quienes están cerca de mí saben perfectamente quién soy, y por eso no tengo que salir a justificar mi masculinidad a nadie”, afirmó con firmeza.

Vive el amor con más discreción

Isaac Delgado ha mantenido su vida privada fuera del foco mediático, con solo una relación conocida públicamente: su noviazgo con la presentadora Úrsula Strenge, iniciado en 2021. Ambos han establecido acuerdos para preservar su intimidad, evitando detalles específicos sobre su relación.

De hecho, su poca exposición mediática desató rumores de ruptura durante los últimos meses, los cuales él ha descartado. “Estamos acompañándonos y creo que ahí ya te he respondido bastante”, dijo Isaac Delgado en mayo pasado a Ecuavisa.

“Ninguna relación ni nadie en el mundo depende de los comentarios ni tampoco los pensamientos de los demás”, añadió al ser cuestionado sobre los rumores que se difunden en redes sociales sobre su relación de pareja.

Está fuera de la televisión

El pasado 1 de mayo, Isaac Delgado cerró su etapa como presentador del programa matinal ‘Noticias de la Mañana’ del canal RTS. El comunicador anunció su salida durante la transmisión en vivo del programa.

Visiblemente conmovido, agradeció a todo el equipo de producción y, en especial, a sus compañeros de set, con quienes aseguró haber formado una sólida amistad a lo largo de los años. “Fue un gran privilegio”, dijo Isaac Delgado. Él fue uno de los rostros fundadores del espacio, que debutó el 1 de junio de 2020 en plena pandemia.

Tras dejar RTS, Delgado estuvo como invitado en el programa ‘En Contacto’ de Ecuavisa. Mucho se especuló que sería el presentador titular, pero esto no se concretó.