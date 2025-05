Investigación abierta por muerte de joven colombiana en Egipto. Ivonne envió un último mensaje de auxilio

Ivonne Daniela Latorre, una colombiana de 24 años, murió en El Cairo, Egipto, tras permanecer en coma con múltiples fracturas, luego de enviar mensajes desesperados alertando que “la querían secuestrar” durante un festival de música electrónica Zamna, según reportes de su familia a medios como El Tiempo.

Ivonne Daniela Latorre, originaria de Ibagué, viajó desde Barcelona, España, el 24 de abril de 2025, para celebrar su cumpleaños en el festival Zamna, realizado en las Pirámides de Giza los días 25 y 26 de abril. Acompañada por su amiga Estefanía Bedoya, exreina de belleza de Antioquia, Ivonne disfrutó del evento, compartiendo fotos y videos en redes sociales, según El Tiempo. Durante el festival, conoció a Jessi Moreno, conocida como Miss Escobar en Instagram, quien las invitó a un after party la noche del 26 de abril. Una fotografía viralizada, muestra a Ivonne y Jessi con atuendos egipcios, evidenciando su asistencia a la fiesta.

La velada transcurrió con normalidad hasta el amanecer del 27 de abril, cuando Ivonne comenzó a enviar mensajes alarmantes. A su amiga Angy Giraldo, también presente en el festival, le escribió: “Mor, nos quieren hacer algo, nos quieren secuestrar”, según un video en TikTok de Giraldo. Ivonne compartió su ubicación en tiempo real y suplicó: “Por favor, vengan con policía, lleguen urgente.” En otro mensaje, señaló a Jessi Moreno como responsable si algo le ocurría, adjuntando su perfil de Instagram, según El Colombiano. Tras estos mensajes, Ivonne dejó de responder, y su familia perdió contacto.

Desaparición y hallazgo en estado crítico

El 29 de abril, tras dos días de búsqueda, Estefanía Bedoya informó a la familia que Ivonne estaba en cuidados intensivos en un hospital público de El Cairo, con múltiples fracturas y en coma. Bedoya afirmó que Ivonne “cayó desde gran altura” mientras estaba con otras personas, pero no estaba presente en el momento, según The Sun. Esta versión, contradictoria con sus declaraciones iniciales en redes sociales donde dijo que Ivonne “se asustó y corrió sola”, no ha sido verificada por las autoridades egipcias. La familia, alertada por publicaciones en X como la de @angy_giraldo, ejerció presión en redes sociales para localizarla.

Ivonne permaneció en coma durante ocho días, conectada a ventilación artificial, con “el cuerpo destrozado”, según Angy Giraldo. Su madre viajó a El Cairo gracias a donaciones recolectadas en GoFundMe, pero Ivonne falleció en la madrugada del 4 de mayo debido a la gravedad de sus heridas. La familia, devastada, no ha recibido un informe oficial de las autoridades egipcias ni colombianas, y denuncia falta de apoyo consular, según Alerta Tolima.

Investigación y clamor por justicia para Ivonne

Las autoridades egipcias investigan la muerte, pero no han revelado detalles. La policía interrogó a Estefanía Bedoya y busca a Jessi Moreno (o Jessi Escobar), junto con dos hombres apodados “el doctor” y “el serbio”, mencionados por Giraldo como presentes en el after party. La familia y amigos, como Cristian Ortega en X, exigen justicia y celeridad, afirmando que Ivonne fue víctima de un “brutal ataque”.

Una campaña en GoFundMe busca ahora repatriar el cuerpo a Colombia, ya que la aseguradora solo cubre el traslado hasta España. La cancillería colombiana, a través de @laurisarabia, está al tanto y promete indagar, según @CristianMDE.

El caso de Ivonne recuerda tragedias como la de Ana María Castro, hallada muerta en Cancún en 2022, donde los familiares también denunciaron irregularidades. La muerte de Ivonne ha generado indignación en Colombia. Con homenajes en la Universidad de Antioquia, su alma mater, hacen un llamado a proteger a los viajeros, especialmente mujeres, en el exterior.