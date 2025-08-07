Intento de sicariato en Manta: Tres detenidos por ataque a familia en barrio La Paz

Tres personas detenidas porque supuestamente estarían vinculadas al intento de sicariato de una madre y sus dos hijos. El violento ataque al estilo sicariato en el sector «El Hueco» del barrio La Paz, en la intersección de la Calle 301 y Avenida 205, Manta, Ecuador.

Sicarios en motocicletas irrumpieron en una vivienda, disparando contra Letty Segunda P. y sus hijos Gustavo V. P. y Luis V. P., quienes resultaron heridos. La Policía Nacional detuvo a tres sospechosos presuntamente vinculados al intento de sicariato, motivado por la pérdida de equipos de construcción.

Ataque Matutino

«El Hueco» la mañana del jueves 7 de agosto de 2025, en el barrio La Paz de Manta se convirtió en escenario de un brutal intento de sicariato. A las 07:00, un sicario que se desplazaba en una moto, ingresó violentamente a una vivienda ubicada en la intersección de la Calle 301 y Avenida 205. Sin mediar palabra, el atacante abrió fuego contra los ocupantes. Las víctimas las identificaron como Letty Segunda P. y sus hijos Gustavo V. P. y Luis V. P., quienes sufrieron múltiples heridas de bala.

La Policía informó que durante el atentado, las víctimas se abalanzaron contra el sicario, quien también resultó herido de bala. El sicario huyó pero dejó una motocicleta abandonada, un indicio clave para las autoridades. La Policía Nacional informó que el presunto sicario lesionado no ha sido localizado en los hospitales de Manta, lo que lleva a las autoridades a sospechar que podría estar recibiendo atención médica en un cantón cercano.

Detenciones por intento de sicariato

Horas después del atentado, la Policía Nacional logró un avance significativo en la investigación. A través de labores de inteligencia y rastreo, los agentes detuvieron a tres sospechosos.La detención se dio en una construcción ubicada en la comunidad de San Juan de Manta. Los detenidos, identificados como Michael Paul A.V., de 28 años, Israel David P.M., de 25 años, y Ángela María P.M., de 24 años, fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) para la audiencia de formulación de cargos por intento de sicariato.

La Policía señaló que tanto las víctimas como los detenidos trabajan como albañiles en la misma obra de construcción. Esto apunta a un conflicto laboral como posible móvil del intento de sicariato.

Investigación y Posible Móvil

La Policía Nacional y la Fiscalía trabajan conjuntamente para esclarecer los detalles del intento de sicariato. Las primeras hipótesis sugieren que el ataque estaría relacionado con la pérdida de equipos de construcción en la obra donde laboraban tanto las víctimas como los detenidos. Según las autoridades, los sospechosos habrían organizado y planificado el atentado como represalia por este conflicto laboral.

La motocicleta abandonada en el lugar del intento de crimen la analiza la unidad de Criminalística. Se espera que proporcione información valiosa sobre los autores materiales del ataque. La Policía también está investigando la posible participación de otras personas, incluido el sicario herido que sigue prófugo. (27)