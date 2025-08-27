Intento de robo en local de agroquímicos deja tres heridos de bala en Portoviejo

Un presunto intento de robo registrado cerca de las 16h30 en un local de agroquímicos ubicado en el kilómetro 7.5 de la vía Portoviejo – Santa Ana, en la parroquia Colón, dejó como saldo tres personas heridas por impacto de bala y un amplio operativo policial, según reportes preliminares. Las autoridades aún investigan si se trató de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y personal de seguridad.

El hecho: disparos en local de agroquímicos

Testigos que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento relataron que un grupo de hombres armados llegó sorpresivamente al sitio, e instantes después se escucharon varios disparos, lo que generó pánico entre los vecinos y comerciantes.

El hecho ocurrió en una zona comercial del sector Colón, en Portoviejo, donde funciona uno de los principales negocios de venta de agroquímicos e insumos agrícolas de la zona.

Alarmados, los moradores alertaron inmediatamente al ECU911, que coordinó la respuesta con unidades policiales motorizadas, patrulleros y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron con ambulancias para atender a los heridos.

Tres heridos bajo resguardo policial

Las personas heridas fueron atendidas en el lugar y trasladadas en ambulancias a una casa de salud de la ciudad. El procedimiento se realizó bajo estricto resguardo policial, sin que hasta el cierre de esta edición se confirme la identidad de las víctimas ni su estado de salud.

Aunque preliminarmente se indicó que podría tratarse de un intercambio de disparos entre los asaltantes y personal de seguridad, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Nacional, que mantiene las investigaciones abiertas.

Balacera en local de agroquímicos

Tras la balacera, agentes de la Policía acordonaron el perímetro del local para preservar la escena e iniciar la recolección de indicios balísticos. Además, se informó que el sector cuenta con una cámara de vigilancia del ECU911, la cual será revisada como parte del proceso de investigación.

Hasta el momento no se ha reportado la detención de ningún sospechoso ni se ha emitido un comunicado oficial detallado por parte de la Policía o la Fiscalía.

Escalada de violencia en Colón

El violento suceso se suma a una serie de hechos criminales ocurridos recientemente en la parroquia Colón, una zona que ha registrado un incremento en actos delictivos durante las últimas semanas. El 19 de julio, Carlos Andrés Cedeño Sornoza fue asesinado a tiros en la calle Portoviejo del sitio La Mocora. Mientras que el 30 de julio, Héctor Cevallos fue baleado mientras circulaba en motocicleta frente a una unidad educativa en el centro de Colón.

Estos hechos han generado preocupación entre los habitantes, quienes piden a las autoridades mayor presencia policial y patrullajes permanentes. (12)