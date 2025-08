Inscripciones de Jóvenes en Acción inicia el martes 5 de agosto. Existen 80 mil vacantes

El programa Jóvenes en Acción, impulsado por el Presidente Daniel Noboa Azín, abrirá inscripciones este martes 5 de agosto. Será una oportunidad para 80 mil jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes realizarán pasantías pagadas. Las instituciones a postular son los ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES) y Transporte y Obras Públicas (MTOP). Las pasantías, de tres meses de duración, se desarrollarán a escala nacional.

Los elegidos recibirán un salario de 400 dólares mensuales, por tres meses, como parte de una iniciativa para brindar oportunidades laborales y enfrentar la crisis económica. Los interesados deben cumplir requisitos específicos: ser ecuatorianos o extranjeros con cédula vigente. No tener empleo formal registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No poseer título de tercer nivel, no ser beneficiarios de transferencias monetarias del MIES.

Jóvenes en acción entrega 1.200 dólares en tres meses

La capacitación está programada para octubre de 2025, mientras que las pasantías se realizarán en noviembre, diciembre y enero de 2026. El programa lo presentó el presidente Noboa el 12 de noviembre de 2024, según informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Inicialmente, Jóvenes en Acción buscaba apoyar a jóvenes que no accedieron a la educación superior.

Para ello se les ofrecía un respaldo económico de 400 dólares durante tres meses, hasta marzo de 2025. La idea era mitigar los efectos de la crisis económica, ambiental y energética que enfrentó Ecuador. La nueva fase amplía el alcance con pasantías en instituciones públicas. Las pasantías se desarrollarán en los ministerios de Inclusión Económica y Social y Transporte y Obras Públicas, con el objetivo de integrar a los jóvenes en proyectos de impacto nacional.

Desafíos económicos para los jóvenes

Las autoridades destacaron que el programa fomenta la empleabilidad y el desarrollo de habilidades en un contexto de desafíos económicos. Los interesados deberán registrarse a partir del 5 de agosto en los canales oficiales habilitados por el Gobierno. Ecuador enfrenta altas tasas de desempleo juvenil, lo que ha impulsado iniciativas como Jóvenes en Acción para generar oportunidades laborales.