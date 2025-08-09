Inocar emite advertencia por oleaje que afectará costa continental e insular de Ecuador hasta el 11 de agosto

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) emitió una advertencia oficial sobre la presencia de un oleaje proveniente del suroeste que afectará la costa continental e insular del país entre el 8 y el 11 de agosto de 2025, coincidiendo con la fase de aguaje. Durante este periodo, se prevé un estado de mar agitado, con olas de hasta 2,24 metros en mar abierto y condiciones que podrían generar corrientes de resaca peligrosas para pescadores y bañistas.

Oleaje con riesgo alto en la zona costera

Según el Inocar, del 9 al 11 de agosto, el estado del mar se tornará especialmente peligroso durante el aguaje, fenómeno que incrementa la energía de las olas en las zonas de rompiente, con posibilidad de ascenso del nivel del mar y afectación en infraestructuras costeras.

El 8 de agosto, varias provincias ya reportaron mar moderado, con olas entre 0,60 m y 2,10 m, especialmente en Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro y Galápagos. Sin embargo, las condiciones tienden a agravarse con el paso de los días, por lo que se mantiene el nivel alto de amenaza para las zonas de playa y navegación.

La presencia de corrientes de retorno (resaca) representa un riesgo particular para quienes ingresen al mar, ya que estas pueden arrastrar a las personas mar adentro con fuerza repentina y gran velocidad.

Recomendaciones de Inocar a la ciudadanía ante oleaje

El Inocar exhorta a la población costera, turistas y navegantes a mantenerse informados a través de canales oficiales, y a tomar precauciones mientras persistan las condiciones de oleaje. Se recomienda evitar actividades recreativas en zonas de rompiente, respetar la señalización de los salvavidas y no ingresar al mar si las autoridades lo prohíben.

Además, el organismo recuerda que un mar agitado implica una amenaza alta, especialmente durante el aguaje, donde incluso estructuras cercanas al mar pueden verse afectadas por el incremento del oleaje.

Seguridad reforzada por el feriado del 10 de Agosto

El anuncio del Inocar coincide con el feriado nacional por el 10 de Agosto, fecha en la que se espera un aumento en la afluencia de visitantes a las playas. En este contexto, el Gobierno ecuatoriano ha desplegado más de 55.000 policías para garantizar la seguridad ciudadana durante el feriado, incluidas acciones de control en balnearios costeros.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar las condiciones del mar antes de visitar las playas, y mantenerse atentos a los boletines oficiales, ya que el mar agitado puede desarrollarse de manera repentina, comprometiendo la integridad de las personas.