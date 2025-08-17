Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, asegura que el servicio de electricidad está garantizado en Ecuador

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, afirmó que el suministro eléctrico en Ecuador está garantizado. En un video, descartó apagones generalizados, atribuyendo cortes a factores externos como aves, árboles y viento. «Lo que ha habido son cortes específicos debido a aves, ramas o al viento que afecta a los tendidos eléctricos», explicó. Ecuador cuenta con más de 115.000 kilómetros de líneas de medio voltaje y 619 subestaciones.

La estabilidad del embalse de Mazar, crucial para el sistema hidroeléctrico, supera la cota máxima de 2.153. «Garantizo el suministro eléctrico porque estamos haciendo todo lo posible con el equipo humano de primera que tenemos», subrayó Manzano. El mensaje, publicado por la Presidencia, rechaza lo que califica como «noticias alarmistas y malintencionadas».

