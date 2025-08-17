COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, asegura que el servicio de electricidad está garantizado en Ecuador

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, afirmó que el suministro eléctrico en Ecuador está garantizado. En un video, descartó apagones generalizados, atribuyendo cortes a factores externos como aves, árboles y viento. «Lo que ha habido son cortes específicos debido a aves, ramas o al viento que afecta a los tendidos eléctricos», explicó. Ecuador cuenta […]

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, asegura que el servicio de electricidad está garantizado en Ecuador. (X).
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, afirmó que el suministro eléctrico en Ecuador está garantizado. En un video, descartó apagones generalizados, atribuyendo cortes a factores externos como aves, árboles y viento. «Lo que ha habido son cortes específicos debido a aves, ramas o al viento que afecta a los tendidos eléctricos», explicó. Ecuador cuenta con más de 115.000 kilómetros de líneas de medio voltaje y 619 subestaciones.

La estabilidad del embalse de Mazar, crucial para el sistema hidroeléctrico, supera la cota máxima de 2.153. «Garantizo el suministro eléctrico porque estamos haciendo todo lo posible con el equipo humano de primera que tenemos», subrayó Manzano. El mensaje, publicado por la Presidencia, rechaza lo que califica como «noticias alarmistas y malintencionadas».

Inés Manzano insiste en que hay cortes específicos

La ministra enfatizó que no hay desinformación sobre el servicio eléctrico. La Presidencia respaldó su postura, asegurando que el suministro está asegurado. Cortes específicos no afectan la garantía general del servicio.

El video de Inés Manzano busca clarificar la situación eléctrica. La estabilidad del embalse de Mazar refuerza la confianza en el sistema. La Presidencia rechaza noticias sin fundamento.

Este anuncio de Inés Manzano busca tranquilizar a la ciudadanía. La garantía del suministro eléctrico es prioritaria. La ministra destaca el trabajo del equipo humano. La información de Inés Manzano contrarresta rumores. La estabilidad del embalse de Mazar es clave. La Presidencia apoya la postura oficial.

