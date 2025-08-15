Independiente del Valle y Orense chocan en con bajas clave en ambos equipos

Independiente del Valle se medirá contra Orense SC este sábado 16 de agosto de 2025 a las 19h00 en el Estadio Banco Guayaquil, en Quito, Ecuador, por la Fecha 25 de la LigaPro Serie A, Primera Etapa, con el objetivo de consolidar su liderato. Ambos equipos llegan con bajas importantes: IDV sin su goleador Claudio Spinelli, suspendido por cinco tarjetas amarillas, y Orense sin su portero Rolando Silva, expulsado en la jornada anterior.

Contexto del encuentro

IDV, dirigido por Javier Rabanal, lidera la LigaPro 2025 con 50 puntos y una diferencia de +24 goles. El equipo empató 0-0 contra Manta FC el 9 de agosto y venció 1-0 a Mushuc Runa el 12 de agosto en los octavos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Claudio Spinelli. La suspensión de Spinelli, con 10 goles en 22 partidos, obliga a Rabanal a ajustar el ataque, posiblemente dando minutos a Michael Hoyos. Además, el técnico podría rotar jugadores pensando en el partido de vuelta contra Mushuc Runa el 19 de agosto.

Orense SC, bajo la dirección de Raúl Antuña, ocupa el quinto puesto con 38 puntos y una diferencia de -1 gol. Los machaleños empataron 1-1 ante Universidad Católica el 8 de agosto en el Estadio 9 de Mayo, donde Rolando Silva fue expulsado por doble amarilla. Su ausencia llevará a Jordy Ortiz a la portería.

Jugadores clave en Independiente y Orense

Independiente del Valle confía en el portero Guido Villar, el defensor Richard Schunke, y un mediocampo integrado por Júnior Sornoza, Patrik Mercado, Juan Cazares, y Darwin Guagua. En ataque, Michael Hoyos, con 8 goles en 21 partidos, será la principal referencia ofensiva ante la ausencia de Spinelli.

Por Orense, destacan el defensor Pedro Pablo Velasco, el lateral Beder Caicedo, el delantero Agustín Herrera, con 6 goles en 20 partidos, y el experimentado Ángel Mena, con 5 goles y 3 asistencias en 20 encuentros. La experiencia de Mena será clave para buscar un resultado positivo en Sangolquí.

Antecedentes recientes entre Independiente y Orense

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 27 de abril de 2025, cuando Independiente del Valle venció 2-1 a Orense en el Estadio 9 de Mayo, con goles de Spinelli y Sornoza. En el Estadio Banco Guayaquil, el antecedente más reciente data del 2 de junio de 2024, con una victoria de IDV por 1-0, gracias a un gol de Hoyos. En los últimos cinco duelos, Independiente suma tres victorias, un empate y una derrota frente a Orense.

Importancia del duelo

Con seis fechas restantes en la primera etapa de la LigaPro 2025, Independiente del Valle busca mantener su ventaja de 6 puntos sobre Barcelona (44 puntos) y 7 puntos sobre Liga de Quito (43 puntos). Orense, por su parte, necesita sumar para consolidar su posición entre los seis primeros y asegurar un lugar en la fase decisiva. La ausencia de Spinelli y Silva añade incertidumbre a un choque que promete intensidad en Sangolquí.