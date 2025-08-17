Independiente del Valle vence 2-1 a Orense en la fecha 25 de la LigaPro y se mantiene en la punta de la tabla se posiciones

Independiente del Valle venció 2-1 a Orense en el estadio Banco Guayaquil, durante la fecha 25 de la LigaPro, de este sábado 16 de agosto de 2025. Este triunfo afianza su liderato con 53 puntos. Javier Rabanal, DT, dio descanso a titulares como Matías Fernández y Juan Cazares, priorizando el partido de vuelta por la Copa Sudamericana contra Mushuc Runa.

Thiago Santamaría, Andy Velasco y Junior Sornoza lideraron el equipo. Sornoza marcó el primer gol a los 30 minutos, asistido por Michael Hoyos. Orense, con Raúl Antuña, quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Gastón Arturia antes del descanso. En la segunda mitad, Bryan Viñán empató a los 69 minutos, pero Hoyos, con pase de Renato Ibarra, selló el 2-1 a los 84.

Orense, sexto con 38 puntos, mostró agresividad, pero no evitó la derrota. Independiente del Valle se prepara para enfrentar a Emelec, mientras Orense recibirá a Delfín. La victoria mantiene a los ‘rayados’ en la cima, a cuatro puntos de Barcelona SC.

Independiente del Valle en la LigaPro

La fecha 25 también vio a Mushuc Runa sorprender a Aucas 1-0, cortando una racha de 13 partidos sin victorias bajo Paúl Vélez. Universidad Católica empató 1-1 con Libertad de Loja, afectando la parte alta. Barcelona SC necesita ganar para reducir la diferencia con Independiente del Valle.

Independiente del Valle lidera con solidez, mientras Orense busca mejorar su posición. La tabla de posiciones refleja una competencia cerrada, con varios equipos en disputa por el hexagonal final.

Implicaciones del resultado

Este triunfo refuerza la posición de Independiente del Valle, despite rotaciones. Orense, aunque sexto, enfrenta desafíos para ascender. La próxima fecha será crucial para ambos.

La jornada del 16 de agosto movió la tabla, destacando la resiliencia de Independiente del Valle. Mushuc Runa y Universidad Católica también influyeron en la dinámica. Independiente del Valle mira hacia Emelec, mientras Orense se enfoca en Delfín. La lucha por el liderato sigue intensa, con Barcelona SC presionando.

Así está la tabla de posiciones: