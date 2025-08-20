Independiente del Valle elimina a Mushuc Runa en penales y avanza a cuartos de Copa Sudamericana

Independiente del Valle avanzó este martes, 19 de agosto de 2025, a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a Mushuc Runa en la tanda de penales (4-2), luego de que el partido de vuelta, disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, terminara con victoria 2-1 a favor del Ponchito, que igualó el global 2-2 y llevó la serie al límite.

El encuentro comenzó con un planteamiento prudente del cuadro de Sangolquí, que llegaba con ventaja mínima tras imponerse 1-0 en el partido de ida. Los rayados priorizaron la tenencia del balón y la circulación en el medio campo, pero sin profundidad. Mushuc Runa, en cambio, buscó con intensidad y cerró el primer tiempo con un golpe inesperado: Jhonnier Chalá anotó de cabeza en los minutos de adición, poniendo el 1-0 parcial.

Segundo tiempo con emociones

En el complemento, ambos equipos realizaron variantes. El ingreso de Cristian Penilla por Mushuc Runa resultó determinante, ya que a los 71 minutos marcó el 2-0, resultado que en ese momento ponía a los tungurahuenses en ventaja en el global. Tres minutos después, un penal sancionado para Independiente del Valle fue revisado y anulado por el VAR, lo que mantuvo la incertidumbre.

El compromiso tuvo múltiples interrupciones y la jueza central adicionó once minutos. En ese tramo, Independiente presionó con centros aéreos y jugadas rápidas. El premio llegó al filo del cierre, cuando Michael Hoyos descontó para el cuadro rayado, poniendo el 2-1 y nivelando la serie 2-2 en el global.

La tanda de penales

Con el empate, el paso a cuartos se definió desde los doce pasos. En esta instancia, Independiente fue contundente: convirtió sus cuatro disparos. Mushuc Runa falló con Stiven Tapiero y Luis Arce, lo que selló el triunfo rayado por 4-2 en penales.

Balance de la serie

Pese a la eliminación, el equipo dirigido por Paúl Vélez dejó una imagen combativa, apostando a la velocidad y la pelota parada como armas para generar peligro. Su planteamiento complicó a Independiente del Valle, que sufrió más de lo esperado en una serie que parecía encaminada al triunfo.

Para Mushuc Runa, la victoria 2-1 significó un triunfo histórico aunque insuficiente, ya que no le alcanzó para clasificar. El club de Ambato demostró carácter y logró poner en aprietos a uno de los equipos con mejor desempeño internacional en los últimos años.

Por su parte, Independiente del Valle, conocido como el “Mata Gigantes”, logró avanzar con oficio a la siguiente ronda y se enfrentará a Once Caldas. El cuadro colombiano venció 4-1 a Huracán en Argentina. El equipo de Sangolquí tendrá ahora la misión de mejorar su rendimiento para los cuartos de final, etapa en la que enfrentará a un rival aún por definirse.