Incidente en acto de campaña: Milei resulta ileso tras agresión en caravana presidencial

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Incidente en acto de campaña: Milei resulta ileso tras agresión en caravana presidencial

El presidente argentino Javier Milei fue evacuado este miércoles tras el lanzamiento de objetos contra su caravana electoral en el partido de Lomas de Zamora.
Caravana de Milei atacada con piedras: ¿quiénes están detrás del incidente?
El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una caravana electoral en Lomas de Zamora
Caravana de Milei atacada con piedras: ¿quiénes están detrás del incidente?
El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una caravana electoral en Lomas de Zamora REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE ARGENTINA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 27/8/2025

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado por su equipo de seguridad este miércoles 27 de agosto, luego de que objetos fueran arrojados contra la caravana electoral en la que se desplazaba en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. El Gobierno informó que no se registraron heridos y atribuyó el incidente a presuntos simpatizantes de sectores opositores.

El hecho ocurrió durante una actividad de campaña

El ataque tuvo lugar mientras Milei saludaba a la multitud desde un vehículo, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como por otros candidatos locales.
Durante el recorrido, piedras y otros objetos contundentes fueron lanzados hacia el convoy presidencial, obligando a la intervención inmediata del equipo de seguridad, que evacuó al mandatario por precaución.
La actividad formaba parte de una gira proselitista por el conurbano bonaerense, de cara a futuros comicios y en un contexto de creciente polarización política.

Reacción oficial: el Gobierno condena el ataque contra Milei

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, denunció el hecho a través de redes sociales, calificándolo como un ataque a la institucionalidad y acusando a “militantes de la vieja política” de estar detrás del incidente.

«Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación», escribió Adorni, señalando que la agresión representa «un modelo de violencia que sólo quieren los cavernícolas del pasado».
Si bien no se reportaron daños personales ni materiales graves, la situación fue considerada un hecho de riesgo para la seguridad presidencial.

Tensión política en aumento

La agresión contra la caravana presidencial se produce en un clima de alta tensión política en Argentina, donde los enfrentamientos verbales entre el oficialismo y sectores de la oposición, especialmente el kirchnerismo, se han intensificado en los últimos meses.
Javier Milei ha mantenido un discurso crítico hacia lo que denomina «la casta política», apuntando directamente a referentes del peronismo tradicional.
Este tipo de hechos incrementa la preocupación sobre la seguridad en actos políticos, en un país que atraviesa una etapa de profundos ajustes económicos y cambios estructurales impulsados por el Gobierno.

Seguridad de Milei bajo revisión

Tras el incidente, fuentes oficiales indicaron que se evaluará el protocolo de seguridad en actividades públicas del presidente, en especial en zonas consideradas de alta conflictividad política.
El Ministerio de Seguridad de la Nación no ha informado aún si se realizaron detenciones o si se identificaron a los autores del ataque.
Entretanto, el equipo de prensa del Ejecutivo confirmó que las actividades presidenciales programadas para esta semana no serán suspendidas.

