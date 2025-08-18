Incendios forestales en España obligan a evacuar 10 localidades en León; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anuncia despliegue militar

Incendios forestales en España han obligado a evacuar diez localidades en el entorno de los Picos de Europa, en León, debido al incendio de Barniedo. La Junta de Castilla y León ordenó la evacuación de Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Villafrea de la Reina, Santa Marina de Valdeón, Cardiñales, Prada de Valdeón, Los Llanos, Soto de Valdeón, Caldevilla de Valdeón y Posada de Valdeón. Los afectados pueden refugiarse en albergues en Riaño. Este incendio, de alta complejidad, forma parte de una crisis que afecta a varias regiones.

Desde el 1 de junio, 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas por incendios forestales, según el Ministerio del Interior. La Policía Nacional detuvo a 7 y investigó a otros 7, mientras la Guardia Civil arrestó a 20 e investigó a 85. El fuego impacta severamente Ourense, Cáceres y León, con miles evacuados y servicios como el AVE Madrid-Galicia suspendidos por quinto día.

Nivel de gravedad máximo

Según recoge Europa Press, en Extremadura, el incendio de Jarilla está «completamente desbocado» en su flanco norte. Castilla y León reporta 27 incendios activos, 10 en nivel máximo de gravedad. Galicia, con 50.000 hectáreas arrasadas, tiene 12 focos activos en Ourense, incluido el mayor en Chandrexa de Queixa. El incendio de Cipérez, en Salamanca, es el más grande de la historia provincial, con 10.500 hectáreas afectadas.

Esfuerzo y entrega constante de nuestros militares de la @UMEgob 💪🔥

Combatiendo el fuego en primera línea en el #IFJarilla #Cáceres

Siempre en guardia 🛡️ #UME

Vídeo👇 pic.twitter.com/lovU5QVqem — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 15, 2025

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anunció 500 militares adicionales para combatir incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Durante su visita al Centro de Coordinación Operativo de Ourense, acompañado por Alfonso Rueda y Fernando Grande-Marlaska, Sánchez destacó la necesidad de actuar «codo con codo«. La UME aprobará el despliegue inmediato, con 200 destinados a Galicia.

Respuesta institucional ante los incendios forestales en España

Sánchez enfatizó la profesionalidad de los servidores públicos y urgió a los ciudadanos a seguir indicaciones de expertos. «Quedan días complejos», advirtió, priorizando salvar vidas. También expresó condolencias por las víctimas, solidarizándose con afectados que perdieron hogares y medios de vida.

El director técnico de Cipérez, César Prieto, informó que, despite vientos fuertes, el perímetro del incendio podría estabilizarse. Cuatro cuadrillas, tres agentes medioambientales, un medio aéreo y tres autobombas trabajan en el sitio.

La crisis de incendios en España requiere una respuesta coordinada. El anuncio de Sánchez refuerza esfuerzos, pero desafíos persisten. La evacuación en León y la situación en Ourense y Extremadura destacan la magnitud del problema. La lucha contra incendios en España continúa, con refuerzos militares y evacuaciones masivas. La estabilidad del perímetro en Cipérez es crucial, ante vientos previstos.