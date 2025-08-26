COMUNIDAD POR USD 1
Incendio en El Panecillo fue sofocado por personal de Bomberos de Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito sofocó una quema de desechos en El Panecillo. El Municipio recordó las sanciones establecidas y advirtió sobre el riesgo en zonas críticas.
Incendio en El Panecillo fue sofocado por personal de Bomberos de Quito
El incendio en este sector icónico de la capital.
Incendio en El Panecillo fue sofocado por personal de Bomberos de Quito
El incendio en este sector icónico de la capital.

El Cuerpo de Bomberos de Quito acudió este 26 de agosto de 2025 a El Panecillo, en el centro de la ciudad, para controlar una quema de desechos que generó riesgo en la zona. La emergencia fue contenida sin reportes de heridos, mientras las autoridades recordaron que estas prácticas están prohibidas y conllevan sanciones económicas establecidas en la normativa metropolitana.

Bomberos controlan quema de desechos en El Panecillo

De acuerdo con el reporte oficial, el fuego se originó por la acumulación y posterior incineración de residuos sólidos en un punto de El Panecillo. Las llamas fueron visibles desde varios sectores del centro de Quito, lo que provocó llamadas de alerta ciudadana.

Personal especializado acudió con unidades de combate y tanqueros, logrando sofocar el fuego en un tiempo breve. El trabajo incluyó enfriamiento del área para evitar rebrotes, así como la verificación de que no existieran materiales inflamables cercanos.

Las autoridades confirmaron que la emergencia no se extendió hacia zonas de vegetación ni afectó viviendas aledañas, aunque se recordó que El Panecillo es considerado un sector de riesgo por su cercanía con asentamientos humanos y áreas verdes.

Ordenanza y sanciones vigentes en Quito

El Municipio de Quito, a través de la Ordenanza Metropolitana 075-2004, prohíbe la quema de desechos en todo el Distrito Metropolitano. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción:

  • Faltas leves: hasta USD 1.150

  • Faltas graves: hasta USD 2.115

  • Faltas muy graves: hasta USD 35.250

El Cuerpo de Bomberos recordó que estas medidas buscan desalentar prácticas que incrementan la contaminación del aire y el riesgo de incendios forestales. Además, resaltaron que la quema de residuos genera afectaciones en la salud respiratoria, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores.

Zonas de alto riesgo en la capital

El Distrito Metropolitano de Quito registra 17 zonas identificadas como críticas por su exposición a incendios. Entre ellas se incluyen: Guangüiltagua, Chilibulo, Guápulo, El Panecillo y las laderas del Pichincha.

En estos sectores, la combinación de vegetación seca, basura acumulada y la cercanía de asentamientos humanos aumenta la probabilidad de emergencias. El Cuerpo de Bomberos ha desplegado planes preventivos, que incluyen patrullajes, campañas educativas y coordinación con líderes barriales.

Durante los meses de verano, el riesgo se incrementa por las altas temperaturas y la baja humedad, lo que convierte cualquier foco de fuego en una potencial amenaza para la seguridad ciudadana y ambiental.

Incendio controlado en El Panecillo Quito y llamado a la prevención ciudadana

Los Bomberos de Quito exhortaron a la ciudadanía a evitar la quema de desechos y a optar por alternativas de disposición segura, como el uso del sistema municipal de recolección. Además, pidieron reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio al 911.

Enfatizaron que la prevención es la mejor herramienta para reducir emergencias y que la corresponsabilidad ciudadana resulta clave para proteger la biodiversidad del Distrito y preservar la seguridad de las comunidades asentadas en zonas de riesgo.

