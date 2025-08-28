Impactante volcamiento de bus en Pedro Vicente Maldonado deja un muerto y más de 20 heridos

La madrugada del jueves 28 de agosto de 2025, un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas con 48 pasajeros se volcó en el kilómetro 125 de la vía Calacalí – La Independencia, en el cantón Pedro Vicente Maldonado. Como consecuencia del siniestro, se reportó un fallecido. La víctima resultó identificada como Jonathan Andrés Haro Haro, de 32 años, y al menos 23 heridos, incluidos menores de edad. Esto, según confirmaron los cuerpos de bomberos que atendieron la emergencia.

Respuesta inmediata de los equipos de emergencia

El accidente se reportó al ECU 911 a las 03:06. De inmediato, se despacharon unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Pedro Vicente Maldonado, junto con refuerzos de San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, La Concordia y el Distrito Metropolitano de Quito.

Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a varias personas atrapadas dentro de la estructura del bus. En particular, una menor de edad tenía una extremidad aprisionada por el metal, lo que obligó a usar herramientas especializadas para liberarla. Posteriormente, fue estabilizada y trasladada a una casa de salud.

Por otra parte, los heridos fueron evacuados en ambulancias hacia los centros de salud de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y el hospital privado Saludesa.

Víctimas y daños confirmados en accidente en Pedro Vicente Maldonado

El cuerpo sin vida de Jonathan Haro Haro se encontró bajo la estructura del bus. De acuerdo con las autoridades, murió instantáneamente debido al impacto.

En total, 23 pasajeros resultaron heridos. Muchos sufrieron fracturas y politraumatismos, mientras que otros presentaron lesiones leves. No obstante, todos recibieron atención médica inmediata. El bus accidentado, de la cooperativa Trans Esmeraldas, quedó volcado en medio de la vía, lo que provocó la interrupción del tránsito vehicular por varias horas.

Investigaciones y causas del siniestro

La Policía Nacional inició un peritaje para determinar las causas del volcamiento. Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recordó que la vía Calacalí–La Independencia es una de las rutas más transitadas y riesgosas del noroccidente del país. Su topografía sinuosa y el flujo de transporte pesado la convierten en un corredor crítico para la seguridad vial.

A raíz de lo ocurrido, los cuerpos de bomberos emitieron comunicados exhortando a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y priorizar la seguridad de los pasajeros.

Contexto de siniestralidad en la zona de Pedro Vicente Maldonado

En lo que va de 2025, la Agencia Nacional de Tránsito ha registrado cientos de accidentes en las carreteras que conectan Pichincha con Esmeraldas y Los Ríos. De ellos, al menos 40 se produjeron en el tramo que atraviesa Pedro Vicente Maldonado.

Cabe destacar que los siniestros de buses interprovinciales generan especial preocupación debido al número de pasajeros involucrados (31).