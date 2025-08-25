COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Huida de película: familia logra escapar de un intento de asalto en Santo Domingo

Un intento de asalto en Santo Domingo de los Tsáchilas terminó en una huida desesperada cuando un conductor con su familia escapó de hombres armados en plena vía urbana.
Huida de película familia logra escapar de un intento de asalto en Santo Domingo
Huida de película familia logra escapar de un intento de asalto en Santo Domingo

Redacción

Redacción ED.

Un hombre y su familia fueron víctimas de un intento de asalto este lunes 25 de agosto, aproximadamente a las 13:30, en la cooperativa de vivienda Juan Eulogio, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Ocurrió cuando sujetos armados interceptaron su vehículo, provocando una peligrosa huida que concluyó en la terminal terrestre.

Intento de asalto: huida en medio de disparos

Según información preliminar, la víctima conducía un auto blanco acompañado de familiares cuando fue cercado por desconocidos. Los atacantes habrían disparado contra el vehículo, aparentemente para obligarlo a detenerse.

El conductor, en medio del temor, aceleró y salió de la cooperativa. La huida se prolongó hasta la zona de la terminal terrestre, donde perdió el control, subió al parterre y terminó en contravía en el carril exclusivo para buses.

Afortunadamente, nadie resultó herido. Sin embargo, como evidencia del violento intento de asalto, quedaron los vidrios del vehículo destrozados y al menos dos orificios de bala en la carrocería.

Testigos y primeras acciones policiales

Decenas de personas que transitaban por la terminal fueron testigos del hecho. Vendedores y pasajeros observaron cómo el conductor descendió con su familia para pedir ayuda.

Agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente, aseguraron el área y comenzaron la recopilación de indicios. Se levantaron casquillos y se inspeccionó la zona de impacto en el vehículo.

Varios agentes de policía llegaron al sitio. Entre las labores están revisar cámaras de seguridad en el lugar del hecho y en las inmediaciones de la terminal, con el fin de identificar a los sospechosos.

El temor en la comunidad tras intento de asalto

El caso ha generado preocupación entre los santodomingueños, ante la escalada de violencia criminal que se ha dado en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Este intento de asalto no dejó víctimas fatales, pero sí refleja la inseguridad que golpea a los habitantes de la provincia y obliga a reforzar los controles.

Investigaciones en curso

Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban detenciones, pero la investigación avanza con prioridad. Se espera versiones oficiales de las autoridades en las próximas horas para saber los avances en la identificación de los responsables.

Los uniformados recomiendan a la ciudadanía mantener la calma en situaciones de riesgo y reportar de inmediato cualquier hecho al ECU 911. En paralelo, continúan operativos focalizados en zonas de alta incidencia delictiva. Mientras tanto, la familia que logró escapar de la huida de película se recupera del susto (31).

