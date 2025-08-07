Hospital Rodríguez Zambrano busca a familiares de paciente fallecida desde hace cinco días en Manta

El Hospital General Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de Manta emitió un llamado urgente a la ciudadanía para localizar a los familiares de la paciente Sindy Flores Díaz, de 48 años. La mujer falleció hace cinco días en esta casa de salud.

La paciente, quien ingresó en estado de indigencia, no ha sido reclamada, y su cuerpo permanece en la morgue mientras las autoridades y el hospital agotan recursos para encontrar a sus familiares.

Sindy Flores Díaz llegó al hospital tras ser trasladada por el Cuerpo de Bomberos de Manta, quienes la encontraron en una situación de extrema vulnerabilidad en las calles de la ciudad.

Según los reportes médicos, la mujer presentaba un cuadro clínico grave, con complicaciones hepáticas y respiratorias que se agravaron hasta provocar una parada cardíaca.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico por estabilizarla, no fue posible salvar su vida. Desde entonces, el hospital ha trabajado junto al Registro Civil para identificar a sus familiares pero hasta el momento no ha obtenido resultados.

El caso de Sindy no es inédito, según el hospital

Myrian Sánchez, directora médica del hospital, explicó que el caso de Sindy Flores Díaz es poco común, pero no inédito. “Hemos manejado situaciones similares en el pasado y, por lo general, logramos contactar a los familiares en pocos días. Sin embargo, en este caso, no hemos tenido éxito, y por eso hacemos este llamado público”, señaló.

Además, destacó que el hospital sigue estrictos protocolos sanitarios para preservar el cuerpo en cámara de frío, respetando la normativa vigente sobre manejo de cadáveres. “Nuestra prioridad es garantizar un trato digno y humano, pero también necesitamos resolver esta situación para que la paciente pueda ser trasladada a su lugar de origen, en Riobamba, provincia de Chimborazo”, agregó.

Paciente es de Riobamba, provincia de Chimborazo

Desde el ingreso de la paciente, el hospital activó un procedimiento interinstitucional para intentar localizar a sus allegados. Primero notificaron al ECU-911 y a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (DINASED) para verificar si Sindy Flores estaba reportada como desaparecida. Asimismo, el equipo de Gestión Social del hospital revisó las bases de datos del Registro Civil y otras instituciones, pero no encontraron información para identificar a los familiares. “Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero ahora necesitamos el apoyo de la comunidad”, afirmó Sánchez.

Por su parte, el hospital subrayó su compromiso con un manejo ético y profesional de estos casos. En este sentido, las gestiones no solo buscan cumplir con las normativas legales y sanitarias, sino también honrar la dignidad de la persona fallecida. “Es un tema de humanidad. Queremos que Sindy pueda descansar en paz y que sus seres queridos, si los hay, tengan la oportunidad de despedirse”, expresó la directora.

Para facilitar la colaboración ciudadana, el hospital abrió canales de comunicación directa. Cualquier persona que tenga información sobre familiares o conocidos de Sindy Flores Díaz puede acercarse al área de Atención al Usuario o al departamento de Trabajo Social del Hospital Rodríguez Zambrano. También es posible contactar a la administración del hospital por vía telefónica para brindar datos que ayuden a resolver este caso.