COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Sicariato

Hombre fue asesinado afuera de su casa en Santo Domingo de los Tsáchilas

Un joven fue asesinado en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el sector Brisas del Colorado 1, tras recibir un disparo de un desconocido frente a su domicilio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Hombre fue asesinado afuera de su casa en Santo Domingo de los Tsáchilas
Hombre fue asesinado afuera de su casa en Santo Domingo de los Tsáchilas
Hombre fue asesinado afuera de su casa en Santo Domingo de los Tsáchilas
Hombre fue asesinado afuera de su casa en Santo Domingo de los Tsáchilas

Redacción

Redacción ED.

Un hombre identificado como Wilmer Alexander Cevallos Chamorro, de 27 años, fue asesinado en Santo Domingo de los Tsáchilas la madrugada del lunes 18 de agosto. El hecho ocurrió en el sector Brisas del Colorado 1, cuando un desconocido le disparó mientras se encontraba libando en la vía pública junto a varios conocidos.

Hombre asesinado en Santo Domingo: ataque directo en Brisas del Colorado 1

De acuerdo con el informe oficial, la alerta ingresó al ECU-911 pasada la medianoche. Una unidad del circuito Juan Ulogio se movilizó hasta el Hospital Santo Domingo, donde Cevallos había sido trasladado por familiares. Los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

La herida de bala se localizó en el hombro izquierdo y presentaba características compatibles con un proyectil de arma de fuego. Personal de Medicina Legal y Criminalística confirmó el diagnóstico.

El mayor Carlos Acurio Zambrano, jefe de operaciones del Distrito Oeste, informó que la víctima no tenía antecedentes penales y que el ataque estuvo dirigido exclusivamente contra él. “Coordinamos operativos en el sector para identificar al responsable del crimen”, señaló.

Testimonio de la madre y primeras indagaciones

La madre de Cevallos, de 44 años, relató que su hijo estaba libando con amigos afuera de su casa cuando apareció un hombre armado y le disparó sin mediar palabra.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no existen indicios claros sobre las motivaciones del ataque. La Policía Judicial y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros  (Dinased) realizan levantamiento de testimonios y revisión de cámaras de seguridad cercanas.

Operativo policial y contexto de violencia en Santo Domingo

Tras el hecho, la Policía desplegó controles en el sector Brisas del Colorado 1 y zonas cercanas. Se espera que el análisis de indicios balísticos aporte información para ubicar al autor material.

El crimen ocurre en un contexto de violencia sostenida en Santo Domingo de los Tsáchilas. En lo que va del 2025, Santo Domingo supera las 80 muertes violentas.

Cifras y antecedentes

Los ataques en la vía pública se han vuelto frecuentes en Santo Domingo. Entre julio y agosto de 2025 las muertes violentas se incrementaron considerablemente con respecto a las cifras de los meses anteriores.

En el caso de Cevallos Chamorro, la Policía confirmó que se trataba de un joven sin historial delictivo, lo que genera preocupación entre moradores de Brisas del Colorado 1. Se investiga qué habría motivado a que ocurra este nuevo crimen en Santo Domingo de los Tsáchilas (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una pericia relaciona arma incautada con en el crimen del estudiante Sebastián Ribadeneira, dice la Fiscalía

El español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Cincinnati tras la retirada del italiano Jannik Sinner

Victoria Beckham revive el duro escrutinio mediático sobre su cuerpo en la antesala de su docuserie

Guayaquil inicia programa piloto “Concejal por un Día” con estudiantes universitarios

Emma Stone revela el agotamiento extremo que vivió durante la promoción de El sorprendente Hombre Araña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una pericia relaciona arma incautada con en el crimen del estudiante Sebastián Ribadeneira, dice la Fiscalía

El español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Cincinnati tras la retirada del italiano Jannik Sinner

Victoria Beckham revive el duro escrutinio mediático sobre su cuerpo en la antesala de su docuserie

Guayaquil inicia programa piloto “Concejal por un Día” con estudiantes universitarios

Emma Stone revela el agotamiento extremo que vivió durante la promoción de El sorprendente Hombre Araña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una pericia relaciona arma incautada con en el crimen del estudiante Sebastián Ribadeneira, dice la Fiscalía

El español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Cincinnati tras la retirada del italiano Jannik Sinner

Victoria Beckham revive el duro escrutinio mediático sobre su cuerpo en la antesala de su docuserie

Guayaquil inicia programa piloto “Concejal por un Día” con estudiantes universitarios

Emma Stone revela el agotamiento extremo que vivió durante la promoción de El sorprendente Hombre Araña

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO