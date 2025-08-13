«Hizo algunos goles, sí, atajó otros penales también», Nassib Neme ironiza sobre el papel que cumplió Rafael Correa en Emelec

Nassib Neme, expresidente de Emelec, reveló detalles de cómo fue su relación con el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, hincha confeso de los ‘eléctricos’ y que lo llevó, incluso, a llegar a los festejos del tricampeonato ante Barcelona SC, archirrival de los azules. Neme dio una entrevista al programa ‘Leyendas’ que conduce Alfonso Harb, periodista deportivo y expresidente ‘canario’.

En dicha comparecencia, Nassib no solo profundizó sobre esta relación sino sobre su paso como dirigente ‘eléctrico’. Abordó sus primeros pasos en la directiva azul en el siglo pasado y su segunda llegada en la que cosechó éxitos deportivos. También se refirió a las remodelaciones que lideró para el estadio George Capwell y las difíciles condiciones que puso para su regreso en el 2009.

Nassib Neme y el papel de Correa

En la parte final de la entrevista, Harb le consultó a Nassib Neme sobre los rumores de que el expresidente Correa gestionaba apoyos económicos para los ‘millonarios’. Fiel a su estilo, su respuesta llegó en tono directo y con ironía. «Hizo algunos goles, sí, atajó otros penales también. Y los asesoraba a los entrenadores para cómo jugar, pero bueno, eso es algo que no puedo impedirlo yo», zanjó.

Continuando con el irónico pronunciamiento continúo diciendo que «si el presidente de la República quiere asesorar a nuestros entrenadores de cómo jugar partidos». Repreguntado por Harb sobre gestiones para auspicios del Banco del Pacífico y PDVSA, fue enfático en descartarlo. «Estuvo tres años PDVSA, estuvo 2009, 2010 y 2011», refirió.

«Recibir dinero del Estado es un delito penal (…) Si yo hubiera recibido dinero del Estado para usarlo en Emelec me hubieran metido preso», aclaró. Asimismo, recalcó que estuviera preso tras la posterior a la llegada de nuevos Gobierno «declarados enemigos de Emelec y enemigos personales».

El nexo para la relación dirigencia-Correa

En la entrevista también le consultan a Nassib Neme sobre quién estableció el nexo para la relación cercana entre club y Rafael Correa. Eduardo ‘Ñato’ García fue el vínculo para un acercamiento debido a la estrecha amistad de la fallecida gloria del club y Correa. «Yo lo conocí cuando asumí Emelec. Meses después nos invitaron a una (cena) cuando ganamos una primera etapa (…) Yo lo conozco ya cuando estaba en Emelec, por el 2009», dijo.

En la tertulia le consultan a Neme si Correa le ofreció alguna candidatura y respondió que no. «Correa no me propuso porque sabía que yo no soy una actor político, pero si me lo propusieron muchísimos otros políticos. Mi actividad no es la política», detalló al tiempo de ampliar que le ofrecieron candidaturas a todo tipo de dignidades. «Desde alcalde hasta lo que la mente se te ocurra», apuntó.

Neme en la historia de éxitos azules

Nassib Neme es considerado uno de los presidentes más exitosos en la historia de Emelec. Explicó que su gestión se basó en un modelo de sostenibilidad financiera, profesionalización y planificación a largo plazo, lo que llevó al club a conquistar varios títulos nacionales. Neme relató que asumió la presidencia en 2010, en un momento crítico para el club, y transformó su estructura administrativa y deportiva. “No había un plan, solo pasión; nosotros trajimos orden y resultados”, afirmó.

Bajo su liderazgo, Emelec logró cuatro campeonatos nacionales (2013, 2014, 2015 y 2017) y se consolidó como un referente del fútbol ecuatoriano. También mencionó anécdotas como la histórica victoria en la final del campeonato ecuatoriano en el Clásico del Astillero contra Barcelona SC (2014), un hito que marcó su gestión.

Finalmente, Nassib Neme, de 70 años de edad, descartó un regreso a la presidencia, asegurando que su ciclo en Emelec ya concluyó, aunque sigue siendo un hincha apasionado.