Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Ecuatorianos

Hernán Galíndez responde con ‘orgullo ecuatoriano’ a los insultos de hinchas argentinos en su retorno al arco de Huracán

Galíndez, nacido en Rosario, se nacionalizó ecuatoriano en 2019 y desde entonces ha sido parte del proceso de la Selección de Ecuador.
Hernán Galíndez responde con 'orgullo ecuatoriano' a los insultos de hinchas argentinos en su retorno al arco de Huracán
En declaraciones a TyC Sports, el portero de 'La Tri' defendió con firmeza su identidad.
Hernán Galíndez responde con 'orgullo ecuatoriano' a los insultos de hinchas argentinos en su retorno al arco de Huracán
En declaraciones a TyC Sports, el portero de 'La Tri' defendió con firmeza su identidad.

El regreso de Hernán Galíndez a las canchas fue mucho más que un partido. Tras dos meses fuera de actividad por una lesión muscular, el arquero nacionalizado ecuatoriano volvió a defender el arco de Huracán en la victoria 1-0 sobre Tigre, por el Clausura argentino. Sin embargo, su retorno estuvo marcado por un episodio de discriminación desde las gradas.

Durante el encuentro disputado en el Estadio José Dellagiovanna, varios hinchas locales lanzaron fuertes insultos contra el guardameta por su nacionalización ecuatoriana. Frases como “vende patria”, “te viniste a matar el hambre a Argentina” y “te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina” retumbaron desde las tribunas. Galíndez, fiel a su estilo, eligió no responder en medio del partido y concentrarse en mantener su arco en cero.

Esto dijo Galíndez tras los gritos

La respuesta de Galíndez llegó después, en zona mixta. En declaraciones a TyC Sports, el portero de ‘La Tri’ defendió con firmeza su identidad:

“Me gritaban ‘vende patria’, ‘te viniste a matar el hambre a Argentina’, ‘te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina’. Yo estoy orgulloso de ser ecuatoriano”, Hernán Galíndez.

Galíndez, nacido en Rosario, se nacionalizó ecuatoriano en 2019 y desde entonces ha sido parte del proceso de la Selección de Ecuador, participando en las Eliminatorias y en el Mundial de Qatar 2022. Para él, vestir la camiseta tricolor es un compromiso que va más allá del fútbol.

El partido ante Tigre significó su regreso oficial tras la lesión sufrida el pasado 5 de junio, en el calentamiento previo al duelo de Eliminatorias entre Ecuador y Brasil, en Guayaquil. Ese día, un profundo desgarro lo dejó fuera de las canchas por más de dos meses, perdiéndose duelos clave tanto con su club como con la selección. Su última presentación por puntos había sido el 1 de junio, en la final del Torneo Apertura ante Platense.

El reto de Sudamericana

El arquero de 37 años no tendrá mucho tiempo para celebrar su regreso. Este martes 12 de agosto, Huracán visitará a Once Caldas en Manizales por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El técnico Frank Kudelka decidirá si Galíndez continúa bajo los tres palos, en una serie que podría devolverlo a Ecuador en caso de clasificación, ya que el ganador enfrentará al vencedor de Mushuc Runa vs. Independiente del Valle.

Con experiencia, carácter y un mensaje claro contra los insultos, Hernán Galíndez dejó en evidencia que su orgullo por ser ecuatoriano no se tambalea, ni dentro ni fuera de la cancha. El golero en cada entrevista que brindada ha dejado claro que Ecuador será el país en el que se quede a vivir por el resto de sus días.

