Hellen Quiñónez sobre su apoyo a ‘La Flaca’ Guerrero: «Estar a su lado no es un favor»

La periodista ecuatoriana Hellen Quiñónez es uno de los grandes apoyos de María Teresa Guerrero en su lucha contra el cáncer.

La expresentadora de televisión recibe tratamiento de quimioterapia en Houston, Estados Unidos, donde tiene el cuidado de Quiñónez y otros allegados. Incluso, en varias ocasiones, ‘La Flaca’ ha destacado que la comunicadora la provee de sopas para su alimentación, lo que le es de mucha ayuda.

Hellen Quiñónez se está conociendo con ‘La Flaca’

En un reciente post en Instagram, Quiñónez destacó que su apoyo a Guerrero «no es un favor» y que se siente agradecida por poder respaldarla en este proceso. «Hoy no soy yo quien acompaña, hoy soy yo quien aprende. María Teresa llegó a mi vida sin buscarlo, sin conocernos de antes… y con el paso de los días, ha terminado enseñándome más de lo que ella imagina», indicó.

Añadió que «con su fuerza, su fe, su sonrisa en medio de la tormenta, me ha recordado lo que verdaderamente importa. La salud. La vida. La actitud. A veces nos ahogamos en vasos de agua, nos quejamos sin mirar alrededor. Y ella, en medio de su tratamiento, me muestra que sí se puede seguir… con amor, con valor, con luz».

«Estar a su lado en su quimio no es un favor. Es un regalo que me da la vida para detenerme, reflexionar y agradecer. Hoy somos dos almas que se están conociendo en medio de una batalla, que se acompañan», finalizó la talento de pantalla.

Es una lucha de fe

El pasado martes, María Teresa Guerrero anunció que se cortó el cabello para adelantarse a los efectos del tratamiento contra el cáncer y «soltar en sus propios términos». «No lo tenía así de corto desde que tenía 15 años. Pero hoy, a exactamente 7 días de mi primera quimioterapia, sentí que era momento de soltar…», escribió la presentadora en una publicación en redes sociales, acompañada de varias imágenes de su nuevo look.

Guerrero confesó que los días posteriores a su primer ciclo de quimioterapia fueron especialmente duros. “Los días 3 y 4 después de la quimio fueron tan duros que no quiero recordarlos. Sentí que ya no era yo”, expresó. Sin embargo, el día 7, relata, sintió un punto de inflexión: “Me desperté y me encontré nuevamente. Volví a ser ‘la Flaca’. Con cicatrices nuevas, con el cuerpo adolorido, pero con el alma firme”.

Hellen Quiñónez hace carrera en Estados Unidos

Hellen Quiñónez se mudó a Estados Unidos en 2024, tras varios años como periodista y presentadora de noticias en Teleamazonas. Actualmente es parte de la cadena Univisión, donde destaca por su profesionalismo.

Su debut en la televisión estadounidense lo hizo en mayo del año anterior, recibiendo el cariño de sus cientos d seguidores.