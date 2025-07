¡Hay acuerdo por Pervis Estupiñán! El ecuatoriano será nuevo jugador del Milan, según el periodista Fabrizio Romano

El lateral izquierdo ecuatoriano Pervis Estupiñán tiene nuevo destino en su carrera. El AC Milan llegó a un acuerdo definitivo con el Brighton & Hove Albion para fichar al jugador tricolor, quien en las próximas horas será presentado oficialmente como nuevo refuerzo del conjunto italiano. Con esta transferencia, Estupiñán se convertirá en el primer futbolista ecuatoriano en la historia del club rossonero.

El acuerdo entre ambas instituciones se cerró en 17 millones de euros fijos (unos 19.8 millones de dólares) más 2 millones de euros (2.3 millones de dólares) en variables. Estupiñán, de 27 años, firmará un contrato a largo plazo con el Milan, club que lo escogió como reemplazo directo de Theo Hernández, transferido recientemente al Al Hilal de Arabia Saudita.

La información la confirmó el periodista especializado Fabrizio Romano, quien adelantó que las negociaciones se destrabaron luego de que el Milan mejorara su propuesta inicial por Estupiñán, tras varios intentos rechazados por el Brighton.

🚨🔴⚫️ Pervis Estupiñán to AC Milan, here we go! Verbal agreement in place with Brighton after green light from Tony Bloom.

€17m fee plus €2m add-ons, long term deal for Pervis who’s set to become new AC Milan left back.

Formal steps to follow. 🇪🇨 pic.twitter.com/HEyjVpG9M0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025