Harry Kane y Michael Olise lideran la goleada de Bayern Múnich ante Leipzig

Bayern Múnich goleó 6-0 a RB Leipzig este viernes 22 de agosto de 2025 en el Allianz Arena, Múnich, iniciando la Bundesliga 2025-26 con una exhibición ofensiva liderada por Harry Kane y Michael Olise para reafirmar su candidatura al título.

Goles y actuaciones

El primer tiempo mostró la superioridad del Bayern, que generó 10 disparos frente a 2 de Leipzig. En el minuto 11, Konrad Laimer tuvo una ocasión clara tras un pase de Harry Kane, pero el portero Péter Gulácsi evitó el gol. En el 27’, Michael Olise abrió el marcador con un remate desde la derecha tras un rechazo de Castello Lukeba. Cinco minutos después, Luis Díaz, en su debut en la Bundesliga, marcó el 2-0 con un potente disparo tras una combinación con Kane y Serge Gnabry. Antes del descanso, Gnabry asistió a Olise para el 3-0 en el 42’, tras un regate que dejó atrás a dos defensores.

En la segunda mitad, Leipzig mostró una leve mejoría, con Antonio Nusa generando peligro y un gol anulado en el 66’ por una infracción de Lukeba, según el VAR. Sin embargo, Bayern mantuvo el control. En el 64’, Kane anotó el 4-0 tras un pase de Díaz, quien volvió a asistir en el 74’ para el segundo gol del inglés. En el 78’, Minjae Kim recuperó el balón y asistió a Kane para completar su hat-trick, estableciendo el 6-0 final.

Protagonistas del encuentro

Harry Kane, capitán del Bayern, fue la figura del partido con tres goles y una asistencia, alcanzando su primer hat-trick de la temporada. Michael Olise, en un rol central por la ausencia de Jamal Musiala por lesión, destacó con su doblete y su constante desborde. Luis Díaz, nuevo fichaje procedente de Liverpool, aportó un gol y dos asistencias en su debut. Serge Gnabry también fue clave con dos asistencias, mientras Joshua Kimmich lideró el mediocampo con un 93% de precisión en pases.

RB Leipzig, dirigido por el debutante Ole Werner, no logró contrarrestar el dominio bávaro. Péter Gulácsi realizó cinco paradas, pero no pudo evitar la goleada. Leipzig, sin Benjamin Šeško, transferido a Manchester United, careció de profundidad ofensiva, con solo tres disparos en todo el partido. Willi Orban, en su partido 350 con Leipzig, lideró la defensa, pero no pudo frenar a los atacantes rivales.

Bundesliga y Bayern Múnich

La Bundesliga 2025-26, en su 63° edición, comenzó el 22 de agosto y se extenderá hasta el 16 de mayo de 2026, con 18 equipos compitiendo. Bayern Múnich, campeón defensor, busca su 35° título, tras una temporada 2024-2025 donde anotó 99 goles. RB Leipzig, con 10 temporadas en la máxima categoría, aspira a regresar al top 4 tras un quinto puesto en la campaña anterior. El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, incorporó a Jonathan Tah, Tom Bischof y Luis Díaz, mientras que Leipzig sumó a Rômulo y Ezechiel Banzuzi para reforzar su plantilla.

Próximos desafíos

Bayern Múnich enfrentará al FC Augsburg el 29 de agosto en la segunda fecha, mientras que RB Leipzig se medirá al 1. FC Heidenheim el mismo día. La goleada inicial refuerza el favoritismo del Bayern, que también competirá en la DFB-Pokal, Supercopa Franz Beckenbauer y la Champions League esta temporada.