Hamás responde positivamente a la propuesta de alto el fuego en Gaza

El grupo palestino Hamás anunció este viernes 4 de abril una respuesta inicial “positiva” a una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza presentada por mediadores internacionales, expresando su disposición para iniciar negociaciones de inmediato. La declaración, publicada en el diario Filastin, busca avanzar hacia una tregua de 60 días que incluya la liberación de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria, en un contexto de devastación tras 21 meses de conflicto.

Hamás comunicó a los mediadores, sin especificar países ni plazos, su interés en retomar las conversaciones, según el comunicado recogido por Filastin. La propuesta, impulsada por Egipto, Catar y Estados Unidos, contempla un cese de hostilidades de 60 días, la liberación de al menos parte de los 20 rehenes vivos que Israel estima permanecen en Gaza. Además de la distribución urgente de ayuda humanitaria. Aunque los detalles del plan no se han hecho públicos, Hamás insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar la retirada total de las tropas israelíes de la Franja y el suministro inmediato de asistencia a la población.

Las negociaciones y un plan

El anuncio de Hamás sigue a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el martes 1 de julio informó que Israel había aceptado los términos de la propuesta. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el plan incluye la liberación de 10 rehenes vivos y 18 cuerpos por parte de Hamás. Esto, a cambio de la excarcelación de un número no especificado de prisioneros palestinos. Sin embargo, Israel no ha confirmado públicamente su aprobación. Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu ha reiterado que no aceptará un acuerdo que permita a Hamás mantener el control en Gaza.

El conflicto, iniciado el 7 de octubre de 2023 tras un ataque de Hamás que dejó 1,200 muertos y 251 rehenes, ha causado más de 37,000 fallecidos en Gaza, según el Ministerio de Salud local. La Franja enfrenta una crisis humanitaria severa, con el 100% de su población en riesgo de hambruna, según la ONU. Desde marzo de 2025, tras el colapso de una tregua previa, Israel bloqueó la entrada de ayuda humanitaria. Esto generó críticas de Egipto, Qatar y Naciones Unidas por violar acuerdos previos.

Países que se unen para que haya paz

Egipto y Catar, junto con Estados Unidos, han mediado en múltiples rondas de negociaciones desde 2024. Una tregua de seis semanas en enero de 2025 permitió la liberación de tres rehenes israelíes y 90 prisioneros palestinos. Sin embargo, se rompió en marzo tras la reanudación de los bombardeos israelíes.

El actual plan, respaldado por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, busca establecer una pausa de 60 días para negociar un alto el fuego permanente. Aunque Hamás ha expresado reservas, señalando que la propuesta no garantiza el fin definitivo de la guerra.

El gobierno israelí enfrenta presiones internas

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificó un posible acuerdo como “peligroso” para la seguridad nacional. Mientras que las familias de los rehenes exigen priorizar su liberación. Por su parte, Hamás ha enfatizado que no aceptará acuerdos parciales sin garantías de retirada total de tropas y reconstrucción de Gaza. Las negociaciones continuarán en El Cairo y Doha, con una reunión clave prevista en Washington entre Netanyahu y Trump el próximo lunes 7 de julio.

La comunidad internacional, incluyendo Brasil y Honduras, ha instado a ambas partes a respetar los términos de la propuesta para garantizar el cese de hostilidades y el flujo de ayuda. Mientras las conversaciones avanzan, la población de Gaza espera alivio urgente tras meses de combates que han destruido el 60% de las infraestructuras del enclave.