Hallan el cadáver de un hombre con disparos en la vía Pozos de la Sabana – Montecristi.

Un hombre fue hallado muerto este domingo en la antigua vía La Victoria, que conecta Jaramijó con Montecristi, en la provincia de Manabí. El hallazgo fue reportado por habitantes de la zona al ECU-911. Ellos alertaron sobre la presencia del cadáver en medio de la carretera y la maleza. La Policía confirmó que en el lugar se encontraron cinco casquillos de bala, lo que evidencia que se trató de un crimen violento.

Hallazgo en la vía La Victoria de Jaramijó a Montecristi

El cuerpo de la víctima, de contextura gruesa, vestía una bermuda jean azul, sandalias negras y una camiseta verde. El cadáver se encontraba tendido entre la vía y los matorrales.

Agentes de la Dirección de Criminalística acudieron a la escena para el levantamiento de evidencias balísticas y recolección de información preliminar. El cuerpo fue trasladado a la morgue de de Urbirríos en Manta. Allí se practicará la autopsia de ley que permitirá determinar con precisión la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni se han pronunciado sobre posibles móviles del crimen.

Escenario de violencia en Manta, Montecristi y Jaramijó en Manabí

Este distrito policial que comprende Manta, Montecristi y Jaramijó registra un alto índice de muertes violentas en 2025. Con este nuevo caso, las estadísticas alcanzan 310 asesinatos en lo que va del año.

De esa cifra, 231 se han producido en Manta, 55 en Montecristi y 22 en Jaramijó. La mayoría de las víctimas son hombres: 279 en total, frente a 31 mujeres.

Este escenario mantiene a este distrito como el más violento de la provincia de Manabí y uno de los más críticos del país.

Procedimiento policial

El área se acordonó, para evitar alteración de la escena por personas ajenas al procedimiento. Los peritos levantaron los cinco casquillos encontrados cerca del cuerpo, que servirán como evidencia en el proceso investigativo.

La Policía espera los resultados de la autopsia y de los proyectiles levantados. Se indicó que estos resultados son clave para la investigación.

Aunque la ciudadanía de Jaramijó y Montecristi reclama información oficial, las autoridades policiales han evitado dar declaraciones sobre la dinámica de este crimen, en medio del repunte de asesinatos en la zona.

Muertes violentas en aumento

El distrito de Manta concentra la mayor parte de los homicidios reportados en la provincia. La tendencia de asesinatos se mantiene desde inicios del año y refleja un patrón de violencia ligada a enfrentamientos armados, ajustes de cuentas y ataques de tipo sicariato.

La Policía Nacional asegura que continúa ejecutando operativos en los tres cantones, aunque los resultados no logran frenar la curva ascendente de crímenes. Este último caso en la vía Jaramijó – Montecristi, refuerza la preocupación ciudadana sobre la inseguridad. Este impacto de inseguridad, que tiene en las comunidades costeras de Manabí.

