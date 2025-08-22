Hallan cuerpo con impactos de bala en vía de Manta: Policía investiga nuevo caso de violencia

A un hombre sin identificar lo hallaron muerto con impactos de bala en una vía cercana a Sí Vivienda, Manta. Esto en un nuevo caso de violencia que investiga la Policía Nacional.

La madrugada del 22 de agosto de 2025, el cuerpo de un hombre no identificado fue descubierto sin vida en una vía oscura cerca de la urbanización Sí Vivienda, en Manta, Ecuador. Con múltiples impactos de bala, el cadáver lo abandonaron en un sector conocido por hechos violentos.

La Policía Nacional investiga si el homicidio ocurrió en el lugar o si el cuerpo con impactos de bala lo trasladaron hasta allí.

El hallazgo

A las 02:30 de la madrugada, un transeúnte alertó a las autoridades sobre un cuerpo tendido boca abajo con heridas de bala en una vía poco transitada que conecta con las canteras cercanas a la urbanización Sí Vivienda, en Manta, provincia de Manabí.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, el hombre presentaba varios disparos en el torso y la cabeza. Esto sugiere un ataque directo de bala. No se encontraron documentos de identidad en la escena, lo que dificulta la identificación inicial de la víctima.

Elementos de la Policía Nacional, acompañados por personal de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, (Dinased), acudieron al lugar. Ellos realizaron las primeras diligencias que lleven a la identificación de la persona.

Muerto a bala al Centro Forense

El cuerpo lo trasladaron al Centro Forense de Manta para la autopsia de rigor, que determinará la causa exacta de la muerte y el calibre de las balas utilizadas. Las autoridades aún no han confirmado si el crimen ocurrió en el sitio o si el cuerpo lo abandonaron para despistar a los investigadores.

El lugar del hallazgo, un tramo oscuro y poco vigilado, convertido en escenario de hechos similares en el pasado reciente. Según datos del Ministerio del Interior, en lo que va de 2025, se han registrado cinco cuerpos abandonados en esta misma zona, todos vinculados a muertes violentas, a bala.

Hasta el cierre de esta edición, nadie había llegado al Centro Forense para hacer el reconocimiento del cuerpo. Las autoridades tampoco difundieron características de la persona que lleve a su reconocimiento.

Cuerpos hallados con impactos de bala Entre los casos, destaca el de un reciclador de plásticos, aún sin identificar, y otro donde decapitaron a la víctima, lo que evidencia la brutalidad de los crímenes en el área, ambos con impactos de bala. El cuerpo del reciclador permanece en el Centro Forense. Manta, una de las principales ciudades de Manabí, ha experimentado un aumento sostenido de la violencia en los últimos años, vinculada principalmente al crimen organizado.