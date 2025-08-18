COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Latinoamérica

Gustavo Petro asegura que el atentado contra el senador Miguel Uribe no tuvo motivaciones políticas

El mandatario colombiano acusa al padre de Uribe de querer apropiarse del "legado" político de su hijo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Gustavo Petro asegura que el atentado contra el senador Miguel Uribe no tuvo motivaciones políticas
Petro instó a Uribe a dejar de "sembrar odio" y a velar por la "convivencia" de la sociedad colombiana.
Gustavo Petro asegura que el atentado contra el senador Miguel Uribe no tuvo motivaciones políticas
Petro instó a Uribe a dejar de "sembrar odio" y a velar por la "convivencia" de la sociedad colombiana.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el atentado que acabó con la vida del senador Miguel Uribe dos meses después de se que produjera no tuvo motivaciones políticas, después de que el expresidente Álvaro Uribe sugiriera de nuevo en una reciente entrevista la implicación del Gobierno en aquel ataque.

«Ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay le atentaron por razones políticas. Diga la verdad consigo mismo y con Colombia», escribió Petro en X, haciendo referencia también al ataque que sufrió hace unos días el congresista opositor Julio César Triana, a su paso por Huila. «Defender posiciones y decir la verdad no es oprobio. No trate de silenciarme, ya lo intentó por décadas», argumentó el presidente colombiano, quien recordó a Uribe que fue él quien le acusó de «terrorista» y «sicario», con la complicidad de sus «amigotes» allá en Estados Unidos.

Petro y su mensaje polémico

En ese sentido, Petro instó a Uribe, recientemente condenado a doce años de arresto domiciliario por fraude procesal y soborno de testigos, a dejar de «sembrar odio» y a velar por la «convivencia» de la sociedad colombiana.

Gustavo Petro responde así a unas últimas declaraciones del expresidente colombiano, quien acusó al Gobierno de instigar el atentado contra Uribe con decenas de mensajes que se convirtieron «en invitaciones, por los menos implícitas, para que la delincuencia procediera como procedió».

Uribe, a quien el expresidente se ha referido como «mártir», acabó finalmente muriendo el pasado 11 de agosto, después de dos meses ingresado por los disparos que recibió durante un acto celebrado en Bogotá. Aquello hizo rememorar en la sociedad colombiana los peores años de la violencia política que asoló el país.

Críticas al padre del senador

De igual forma, el presidente colombiano utilizó sus redes sociales para acusar al padre del senador Uribe, Miguel Uribe Londoño, de pretender utilizar el «legado» político de su hijo con fines electoralistas de cara a las presidenciales de 2026.

«El legado de un hijo no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?», afirmó Petro, después de que Uribe Londoño transmitiera al expresidente Álvaro Uribe que podía contar con ese legado para ganar las elecciones y «salvar Colombia».

Uribe Londoño respondía así a la «gran coalición» que el expresidente colombiano planteó a su partido, Centro Democrático –del que también formaba parte el finado senador–, para las elecciones del próximo año.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador duplicará producción de gas natural en el campo Amistad, el Gobierno buscará garantizar el funcionamiento de termoeléctricas

Argentina anuncia su prelista para recibir a Venezuela y visitar a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

Portugal anuncia su candidatura para el regreso de la Fórmula 1 a Portimão en el año 2027

Gustavo Petro asegura que el atentado contra el senador Miguel Uribe no tuvo motivaciones políticas

Ecuador se ubicó tercero en Latinoamérica con el riesgo país más alto, es superado por Venezuela y Bolivia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador duplicará producción de gas natural en el campo Amistad, el Gobierno buscará garantizar el funcionamiento de termoeléctricas

Argentina anuncia su prelista para recibir a Venezuela y visitar a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

Portugal anuncia su candidatura para el regreso de la Fórmula 1 a Portimão en el año 2027

Gustavo Petro asegura que el atentado contra el senador Miguel Uribe no tuvo motivaciones políticas

Ecuador se ubicó tercero en Latinoamérica con el riesgo país más alto, es superado por Venezuela y Bolivia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador duplicará producción de gas natural en el campo Amistad, el Gobierno buscará garantizar el funcionamiento de termoeléctricas

Argentina anuncia su prelista para recibir a Venezuela y visitar a Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas

Portugal anuncia su candidatura para el regreso de la Fórmula 1 a Portimão en el año 2027

Ecuador se ubicó tercero en Latinoamérica con el riesgo país más alto, es superado por Venezuela y Bolivia

Manta: el mercado de bienes raíces se adapta a nuevos perfiles de compradores, con los ecuatorianos a la cabeza

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO