Guayaquil vivió una Comic Con con perros en adopción y estrellas internacionales

Más de 30 mil fanáticos del cómic, el cine, los videojuegos y la animación asistieron a la Comic Con 2025, realizada entre el 13 y el 15 de junio en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El evento fue impulsado por la Dirección de Turismo del Municipio con el objetivo de fomentar actividades culturales que dinamicen la economía local y posicionen a la ciudad como un destino atractivo para convenciones y eventos internacionales.

La convención combinó entretenimiento, arte y conciencia social. Uno de los espacios que más llamó la atención fue el stand de la campaña “Adoptamos Humanos”, de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales, que promovió la adopción de perros rescatados entre los asistentes.

Adopciones responsables en medio del entretenimiento

En el área de adopciones, varios ciudadanos completaron formularios para iniciar el proceso de adopción responsable. Entre ellos estuvo Lizbeth Zumba, quien acudió con su padre y manifestó su interés en tener su primer animal de compañía. Ambos iniciaron una evaluación previa a la entrega del animal, que incluye revisión del entorno y condiciones del hogar.

El padre de Lizbeth destacó el apoyo municipal, ya que los animales entregados cuentan con vacunación, esterilización, desparasitación, atención veterinaria gratuita de por vida y una placa de identificación. “Muy bueno porque ayuda a las personas que necesitan perritos a tenerlos bien”, dijo.

La presencia de los canes atrajo a cientos de visitantes del evento, quienes pudieron interactuar con los animales, conocer sus historias y recibir información sobre el proceso de adopción.

Invitados internacionales y cultura pop

La Comic Con también contó con la participación de figuras internacionales del doblaje y la actuación. Entre los invitados estuvieron Humberto Vélez, voz de Homero Simpson; Pepe Toño Macías, quien interpreta a Deadpool y Capitán América en español; así como los actores Josh Radnor (How I Met Your Mother), Steven John Ward (One Piece) y Taz Skylar.

El evento ofreció además concursos de cosplay, ventas de productos relacionados con la cultura geek, exhibiciones, conferencias y espacios interactivos para toda la familia. La masiva afluencia de visitantes tuvo un impacto positivo en sectores como la hotelería, gastronomía y transporte local.

Turismo, economía y estrategia cultural

Según la Dirección de Turismo del Municipio, este tipo de eventos responde a una estrategia integral. Se busca posicionar a Guayaquil como un polo regional de turismo cultural y de entretenimiento. Para aprovechar su infraestructura, conectividad y oferta de servicios.

“El objetivo es que Guayaquil sea un punto de encuentro para grandes eventos internacionales. Ello genera empleo, consumo interno y visibilidad de ciudad”, señaló la institución mediante un comunicado.

Además del apoyo logístico, el Municipio facilitó la promoción del evento en plataformas digitales y medios locales. Con esto se busca atraer tanto al público local como a visitantes de otras ciudades.

Comic Con Guayaquil 2025 se consolida así como uno de los eventos anuales de mayor convocatoria en la ciudad, integrando cultura pop, turismo, responsabilidad social y desarrollo económico.