Guayaquil refuerza seguridad en La Bahía tras ataque con explosivos

La Policía Nacional intensificará la seguridad en La Bahía, Guayaquil. El comandante zonal, Víctor Ordoñez, anunció que 60 policías patrullarán la zona. Esto responde a un reciente ataque con explosivos que dañó seis módulos y afectó dos locales comerciales.

Ordoñez aseguró que los operativos continuarán hasta capturar a los responsables. “Garantizo que este dispositivo se mantendrá en el tiempo”, afirmó. Sin embargo, lamentó que los comerciantes no denunciaron amenazas previas, lo que dificultó una respuesta oportuna de las autoridades.

Horas antes del atentado, el jefe distrital se reunió con los comerciantes. A pesar de haber recibido advertencias sobre un ataque inminente, no informaron a la Policía. “Sin denuncia, ¿cómo podemos actuar?”, cuestionó Ordoñez ante medios nacionales, destacando la importancia de la colaboración ciudadana.

El comandante también criticó decisiones judiciales recientes. Por ejemplo, una persona detenida con arma de fuego y otra involucrada en un atentado fueron liberadas. “No les dieron prisión preventiva, están en libertad”, lamentó, señalando fallos en el sistema judicial.

Cada módulo destruido en La Bahía cuesta entre 4 mil y 5 mil dólares

El ataque dejó pérdidas significativas. Cada uno de los seis módulos destruidos cuesta entre $4.000 y $5.000. Por ello, el Municipio de Guayaquil asumirá las reparaciones, según Álex Anchundia, gerente de Segura EP, quien coordina las acciones de seguridad.

Cámaras municipales captaron a los atacantes en una motocicleta. Este material ya forma parte de la investigación. Además, el Municipio restringirá el acceso a La Bahía en horarios no comerciales para evitar la circulación y prevenir nuevos incidentes.

La inseguridad en La Bahía no es un problema reciente. Desde hace meses, los comerciantes reportan extorsiones y amenazas. En mayo, tres explosiones menores generaron protestas y pedidos de militarización. No obstante, los esfuerzos no han sido suficientes para frenar la violencia.

Segura EP destacó que el Municipio ha cumplido con instalar videovigilancia y desplegar agentes metropolitanos. Sin embargo, subrayaron que el control del orden público es responsabilidad de la Policía Nacional. Esta división de roles genera tensiones entre las instituciones.

Darán más seguridad a los comerciantes de La Bahía

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reforzó esta postura en redes sociales. Aseguró que el Municipio alertó oportunamente a las autoridades y comprometió el apoyo de Segura EP en las investigaciones. Por ahora, se espera que las medidas reduzcan la inseguridad en la zona.

Con el refuerzo policial y las restricciones nocturnas buscan devolver la tranquilidad a La Bahía. No obstante, los comerciantes exigen soluciones definitivas contra las extorsiones. La colaboración entre autoridades y ciudadanos será clave para garantizar la seguridad.