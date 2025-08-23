Guayaquil impulsa seguridad ciudadana con 70 nuevos comités comunitarios en 2025

La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (SEGURA EP) certificó 70 nuevos Comités para la Convivencia Ciudadana, sumándose a los 30 ya existentes en las Áreas de Gestión Administrativa de Guayaquil. Según el municipio, esta iniciativa, enmarcada en el Plan Integral para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana, impulsa la participación ciudadana.

Los comités, formados por vecinos, funcionan como canales de diálogo directo con las autoridades para priorizar acciones de prevención y seguridad. Cada comité, integrado por líderes barriales, identifica necesidades específicas y propone soluciones en materia de seguridad y convivencia. Según SEGURA EP, estos espacios fomentan la cohesión comunitaria y empoderan a los ciudadanos para asumir un rol activo. En 2023, Guayaquil registró una tasa de 67,97 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que aumentó en 2025 según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

El Plan PAZSECOG, aprobado por unanimidad por el Concejo Municipal en enero de 2024, establece cinco ejes estratégicos para transformar Guayaquil en una ciudad de paz. Entre sus objetivos, destaca la reconstrucción del tejido social y la reducción de delitos mediante estrategias preventivas. El plan, respaldado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluye 26 proyectos que priorizan sectores vulnerables como Nueva Prosperina y Pascuales, donde la pobreza alcanza hasta el 86%.

El impacto de los comités comunitarios

Las zonas concentran altos índices de violencia, con 1.562 casos de extorsión reportados en 2023, un aumento del 410% respecto a 2022. Yesenia Villón Ramírez, líder del comité en Monte Sinaí, destacó el impacto de comités comunitarios: “Nos organizamos, dialogamos con las autoridades y priorizamos lo que nuestro barrio necesita. Nos sentimos respaldados”. Álex Anchundia, gerente de SEGURA EP, enfatizó: “La seguridad es un esfuerzo conjunto. Los comités permiten a la comunidad participar activamente, creando una ciudad más solidaria”. Este enfoque fortalece la confianza entre ciudadanos y autoridades.

Desde su implementación, los comités han contribuido a recuperar espacios públicos y reducir emergencias. Según el Municipio, las emergencias disminuyeron un 9% durante el feriado del 9 de octubre de 2023, gracias a la coordinación entre SEGURA EP y la comunidad. Además, Guayaquil recibirá USD 3,5 millones de inversión europea para proyectos de cohesión social y prevención de violencia, con énfasis en el liderazgo juvenil. Hasta diciembre de 2025, el Municipio planea incorporar 1.400 nuevos agentes metropolitanos, sumando un total de 4.000 efectivos para reforzar la seguridad ciudadana.

El Consejo Cantonal de Seguridad, integrado por SEGURA EP, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Fiscalía, fortalece la articulación interinstitucional. En mayo de 2025, se acordaron operativos conjuntos y el fortalecimiento del Plan Escuela Segura, que beneficia a 70.000 estudiantes en 86 planteles. Además, se instalarán nuevas cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias en barrios prioritarios, complementando la vigilancia aérea con drones y helicópteros. Estas acciones buscan reducir la tasa de muertes violentas, que en 2023 alcanzó 83 casos por cada 100.000 habitantes.