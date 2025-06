Guardia es asesinado en un local de comida al finalizar su turno en Santo Domingo

Santos Klever López López, de 61 años, es un guardia que fue asesinado cerca de la medianoche del 28 de junio en un restaurante ubicado entre la avenida Abraham Calazacón y la avenida Río Zamora, en Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras intentaba sacar a un hombre del baño del local. El sospechoso huyó del lugar tras cometer el crimen, y hasta el cierre de esta edición seguía prófugo.

Guardia asesinado: el ataque ocurrió al final de su turno

Eran alrededor de las 23h50 y el restaurante se preparaba para cerrar. Santos López, guardia con más de 35 años de experiencia, cumplía su segundo día asignado en ese sitio, cuando un hombre ingresó directamente al baño. Según testigos y familiares, López se dirigió al baño para pedirle que saliera. Minutos después, se escucharon gritos y forcejeos. Algunos empleados aún estaban en el lugar, pero nadie logró auxiliarlo a tiempo.

El agresor lo atacó con un arma corto punzante, asestando varias puñaladas en la cabeza, cuello y tórax, lo que provocó una escena sangrienta. Cuando llegaron los paramédicos, solo pudieron confirmar que el guardia fue asesinado.

Familia de guardia asesinado pide justicia ante crimen

Alejandra López, hija de la víctima, relató entre lágrimas que su padre era “un hombre tranquilo, conocido y servicial”. Contó que la familia llegó al lugar poco después del crimen, pero no les permitieron ingresar ni les ofrecieron información clara.

“Mi papá dedicó su vida a la seguridad. Lo mandaron a ese puesto hace dos días. ¿Cómo es posible que lo maten así?”, reclamó. También confirmó que el presunto agresor era un hombre conocido en el sector por pedir comida. La familia vive en la cooperativa 30 de Junio y prepara el velorio en el coliseo del mismo sector. El sepelio será en el cementerio Central. Deja seis hijos en la orfandad.

Autoridades investigan y buscan al sospechoso

La Policía Nacional trasladó el cuerpo al Centro Forense de Santo Domingo. La escena fue aislada por Criminalística. Hasta el momento, no hay detenidos. Sin embargo, se activaron unidades de inteligencia para localizar al sospechoso. Se analizan cámaras de seguridad y testimonios de los presentes.

Un psicópata suelto: el temor de una comunidad tras caso de guardia asesinado

La familia teme que el crimen quede impune. “Mi papá es uno de tantos en este país al que le quitan la vida y no pasa nada. Hoy fue mi padre, mañana puede ser el suyo”, señaló Alejandra. Clientes del restaurante también expresaron su consternación ante el caso de guardia asesinado. “Hace minutos me abrió la puerta. Era educado, amable… no merecía esto”, dijo uno de ellos.

López trabajó más de tres décadas en guardianía privada, incluyendo la Plaza Wilson. López era separado pero vivía con sus hijos, quienes hoy lloran su partida. Ahora, su historia se suma a la lista de víctimas de una violencia que no da tregua (31).