Gualaceo SC elimina a Vinotinto FC y avanza a octavos de final de la Copa Ecuador

Gualaceo SC, dirigido por Valentim Cipriano, derrotó 2-1 a Vinotinto FC este jueves 14 de agosto de 2025 en el Estadio Gerardo León Pozo, Gualaceo, Ecuador, para avanzar a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, tras un partido definido por un gol al minuto 83.

El partido, disputado en el Gerardo León Pozo permitió al equipo local avanzar a los octavos de final, donde enfrentará a Independiente del Valle. Los goles de Roddy Salazar y Mateos Tello sellaron el triunfo de Gualaceo, mientras que Iago Iriarte marcó para Vinotinto.

Primer tiempo equilibrado

El encuentro comenzó con un Vinotinto FC, dirigido por Juan Grabowski, que llegaba con una racha de nueve partidos sin victorias en la LigaPro Serie A y optó por un once alternativo. Al minuto 14, un tiro libre ejecutado por José Lugo permitió a Iago Iriarte cabecear y abrir el marcador (1-0) tras superar la marca de Roddy Salazar. Gualaceo respondió al minuto 33, cuando Salazar aprovechó un error del arquero Joan López para igualar el partido (1-1) con un cabezazo tras un pase largo. El primer tiempo terminó con empate.

Lesión de Obando

Un hecho destacado en la primera mitad fue la lesión de Michael Obando, lateral derecho de Gualaceo, quien sufrió una torcedura en la rodilla izquierda y abandonó el campo al minuto 10 con visible dolor. Su baja obligó al técnico Valentim Cipriano a ajustar la alineación defensiva del equipo local.

Dominio Local en el Segundo Tiempo

En el complemento, Vinotinto FC realizó cambios al minuto 55, ingresando al goleador Rafael Monti y a Teo Gómez para buscar la victoria. Sin embargo, Gualaceo mantuvo el control del juego, generando las mejores oportunidades. Al minuto 83, Mateos Tello, con una jugada individual, superó a su marcador y remató cruzado para anotar el 2-1, asegurando el triunfo. La frustración de Vinotinto se reflejó en la expulsión de Rafael Monti, quien recibió tarjeta roja tras el gol decisivo.

Equipos clasificados

Hasta este 14 de agosto, 12 equipos han avanzado a los octavos de final de la Copa Ecuador: Deportivo Santo Domingo, El Nacional, La Cantera de Pastaza, Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, San Antonio y Gualaceo SC. Los partidos de esta fase se disputarán entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre, según el calendario oficial.

Próximos desafíos

Gualaceo enfrentará a Independiente del Valle en los octavos de final, un rival de peso que eliminó a Imbabura con un marcador de 1-0. El partido, que se jugará en el Estadio Gerardo León Pozo, será transmitido por DSports y DGO, como todos los encuentros de la competición. En caso de empate, la llave se definirá por penales.