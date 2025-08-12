Grok 4 de xAI se vuelve gratuito para todos, compitiendo con el reciente lanzamiento de GPT-5

La competencia en el sector de la inteligencia artificial (IA) se intensifica. xAI, la empresa de Elon Musk, ha hecho un movimiento estratégico al liberar su modelo de IA Grok 4 para el acceso universal y gratuito. Este lanzamiento ocurre apenas unos días después de que OpenAI presentara su potente GPT-5.

Los usuarios ahora pueden acceder a una de las IA más avanzadas del mundo sin costo alguno. Este paso marca una nueva etapa en la carrera por la supremacía tecnológica.

La versión más reciente del modelo de xAI se autodenominó en julio como «la IA más inteligente del mundo», demostrando capacidades impresionantes. De hecho, su rendimiento supera el nivel de doctorado en diversas disciplinas. Inicialmente, este poderoso modelo solo se encontraba disponible para suscriptores de pago. Sin embargo, la compañía ahora democratiza su uso para que cualquier persona explore su potencial y la use a su favor.

Cómo acceder a Grok 4, la IA más potente de Elon Musk

El acceso gratuito a Grok 4 está disponible tanto en la aplicación móvil, compatible con Android e iOS, como en la versión web. Los usuarios tienen dos maneras de interactuar con esta IA. Un modo es el ‘Auto’, que automáticamente dirige preguntas complejas al modelo para recibir respuestas detalladas. El otro modo es el ‘Experto’, que asegura que todas las consultas sean procesadas directamente por Grok 4. Esta flexibilidad mejora significativamente la experiencia del usuario.

Desde xAI también anunciaron un aumento temporal en los límites de uso para facilitar que personas de todo el mundo prueben el potencial de Grok 4. Esta decisión estratégica responde directamente al lanzamiento de GPT-5 de OpenAI. Mientras OpenAI considera a GPT-5 el modelo más avanzado del mundo, Elon Musk y su equipo han puesto un rival formidable al alcance de todos. La batalla por liderar la inteligencia artificial promete más novedades.