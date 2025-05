Grigor Dimitrov: El tenista que conquistó el corazón de Eiza González

¿Quién es el hombre que tiene a Eiza González suspirando? Grigor Dimitrov, el tenista búlgaro de 34 años, se ha convertido en el centro de atención tras confirmarse su romance con la estrella mexicana en el Festival de Cannes 2025. Con una carrera que lo llevó al top 3 mundial y un estilo que combina elegancia y garra, Dimitrov es mucho más que el nuevo novio de Eiza. Desde su debut en la ATP hasta su reciente aparición en la alfombra roja, aquí te contamos todo sobre este galán deportivo.

Nacido el 16 de mayo de 1991 en Haskovo, Bulgaria, Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) es un nombre consolidado en el tenis mundial. Conocido como “Baby Federer” por su estilo de juego elegante, alcanzó el número 3 del ranking ATP en 2017, según Tennis.com. Su palmarés incluye 9 títulos ATP, con un punto álgido en las Finales ATP 2017. En 2025, aunque ha tenido altibajos, con 14 victorias y 9 derrotas en 23 partidos, destacó en el Miami Open, llegando a semifinales frente a Novak Djokovic, según Yardbarker. Su revés a una mano y su carisma lo han convertido en un favorito de los fans.

Dimitrov, de 1.91 metros, es un competidor feroz que entrena en Mónaco y ha sido entrenado por figuras como Andy Murray en el pasado. “Es la vida”, reflexionó en The Athletic (2024), hablando de su evolución personal y profesional. Su reciente derrota en Rome Open ante Francesco Passaro no opaca su preparación para el Roland Garros 2025, donde espera superar su cuartos de final de 2024.

Dimitrov es un galán con historia

Grigor Dimitrov no es nuevo en los titulares de farándula. Antes de Eiza, estuvo vinculado con figuras como Maria Sharapova (2012-2015), Nicole Scherzinger (2016-2019), y Madalina Ghenea, según Daily Express US. Su vida amorosa siempre ha sido colorida, pero con Eiza ha mostrado una faceta más abierta. “Eres el hombre de mis sueños”, escribió González en Instagram el 17 de mayo de 2025, celebrando el cumpleaños de Dimitrov con fotos de su aparición en la gala Women in Cinema en Cannes.

La pareja, que desató rumores en el Madrid Open en abril tras un beso en la mejilla, oficializó su romance en la alfombra roja, donde Eiza lució un vestido Ludovic de Saint Sernin y Grigor un traje negro clásico.

¿Cómo conquistó a Eiza?

Los rumores comenzaron cuando a Eiza, la vieron en la caja de jugadores de Dimitrov en el Madrid Open, junto a Eva Longoria. Su química quedó clara tras la victoria de Grigor sobre Nicolás Jarry (6-3, 6-4), cuando González le dio un beso que encendió las redes. Su debut oficial en Cannes, el 15 de mayo, fue un éxito.

Eiza, conocida por Baby Driver and Ambulance, ha sido discreta en el amor, pero con Dimitrov se ha mostrado radiante. “Tú restauraste algo en mí que no creía posible”, escribió en su emotivo mensaje de cumpleaños.

El futuro de Dimitrov y Eiza

En la cancha, Dimitrov se prepara para el French Open, tras un año de altibajos. Fuera de ella, su relación con Eiza está en su mejor momento. Desde paseos románticos en Madrid hasta eventos en Cap d’Antibes, la pareja combina glamour y autenticidad. Según El Universal, su aparición en Cannes consolidó a Grigor como “uno de los deportistas más atractivos” y a Eiza como una estrella de Hollywood.

Con Eiza promocionando Fuente de Juventud en Nueva York y Dimitrov enfocado en Roland Garros, la pareja equilibra sus carreras con su amor. “No puedo esperar para celebrar muchos más,” dijo González, dejando entrever un futuro juntos. En un 2025 donde las parejas de farándula dominan titulares, Grigor y Eiza son un huracán de estilo y pasión.