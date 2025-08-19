COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gran oportunidad: remate de motos, autos y camionetas en Guayaquil, con precios que van desde $60 hasta $7.800

Prepárate para el remate de vehículos organizado por la ATM en Guayaquil. Los interesados deben presentar ofertas en sobre cerrado y cumplir con un depósito inicial del 10% del valor base.
Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

[email protected]

Un total de 1.040 motos, 12 autos y dos camionetas entrarán a remate el próximo 28 de agosto de 2025 en el Centro de Retención Vehicular (CRV) de la Vía a la Costa, junto a la estación de peaje de Chongón, en Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) impulsa el proceso bajo la modalidad de ofertas en sobre cerrado, tomando en cuenta los avalúos de cada vehículo.

Los precios base del remate de vehículos en Guayaquil varían según el tipo de automotor. Las motocicletas tienen valores desde $60 hasta $180. Los autos se ofertan con avalúos entre $500 y $4.000, y las camionetas disponibles se venderán en valores desde $900 hasta $7.800. El estado de los vehículoses calificado como “regular” y “malo”.

Detalle del remate de motos, autos y camionetas

La ATM publicó la lista completa de los vehículos que serán rematados en este proceso en su sitio web oficial. Los interesados pueden consultar el listado aquí:

https://drive.google.com/file/d/1ASbLiqjG4PYwWPBNPQf8PKIQg3Z7K_5B/view?usp=sharing 

Además, los compradores podrán verificar el estado de las motos, autos y camionetas en los CRV de la Vía a la Costa y la Vía a Daule, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 13:00.

El 28 de agosto, la recepción de sobres con ofertas para el remate de vehículos en Guayaquil iniciará a las 08:30 y concluirá a las 11:00. Los sobres deben incluir el formulario de presentación oficial y el 10% del valor base, que se podrá pagar en efectivo o cheque. A partir del mediodía, la ATM abrirá las ofertas para adjudicar los vehículos.

Responsabilidades para los adjudicatarios del remate

Los interesados podrán presentar ofertas por uno o varios bienes que serán rematados durante esta convocatoria. La ATM indica que el comprador ganador asumirá los gastos pendientes como multas, tarifas de garaje y otros impuestos. También deberá cubrir los costos derivados del trámite de transferencia de dominio y el traslado del vehículo.

Este evento representa una gran oportunidad para adquirir vehículos con precios accesibles. La organización del remate permite que quienes busquen motos, autos o camionetas accedan a ofertas transparentes y verificables antes del proceso.

